[{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben a kórházi fertőzések csökkentése az egyik legsürgetőbb feladat. Bár elődje igyekezett a problémát elhallgatni, az adatok Káslert támasztják alá: 2012-ben Magyarország világelső volt a kórházi fertőzésekben.","shortLead":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben...","id":"20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4142c-bb1c-46e5-ac45-2f9d9c745ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","timestamp":"2018. június. 15. 06:30","title":"Valaki csúnyán ködösít az egészségügyben, és ebbe még sokan belehalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig tudni lehetett, lélegzetelállító képekből válogathat majd a zsűri.","shortLead":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig...","id":"20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1af0800-4921-4ec5-af28-423f5564c0fb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Lenyűgöző drónfotók a város fölül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","shortLead":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","id":"20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5da7b8-407d-4db5-9744-e8637cb0bb89","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","timestamp":"2018. június. 15. 15:48","title":"Újabb filmvásárt hódítanak meg a magyar filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking szavait – egy nem kevésbé különleges zenei aláfestéssel egyetemben – az elméleti fizikus hamvainak elhelyezése után sugározza az űrbe az Európai Űrügynökség.","shortLead":"Stephen Hawking szavait – egy nem kevésbé különleges zenei aláfestéssel egyetemben – az elméleti fizikus hamvainak...","id":"20180615_stephen_hawking_szavai_urbe_sugarzas_esa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcd7dfb-a1aa-4d69-8a82-659adf9029fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_stephen_hawking_szavai_urbe_sugarzas_esa","timestamp":"2018. június. 15. 10:03","title":"Ma az űrbe sugározzák Stephen Hawking szavait, egy fekete lyuk a célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végéig 79%-kal több szerződés született az építőiparban, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH.","shortLead":"Április végéig 79%-kal több szerződés született az építőiparban, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH.","id":"20180615_Rengeteg_szerzodest_kotottek_az_epitoiparban_mar_csak_az_a_kerdes_ki_fog_dolgozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0790614-06d0-489b-ac08-72e4298d2468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Rengeteg_szerzodest_kotottek_az_epitoiparban_mar_csak_az_a_kerdes_ki_fog_dolgozni","timestamp":"2018. június. 15. 09:40","title":"Rengeteg szerződést kötöttek az építőiparban, már csak az a kérdés, ki fog dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9feb60c-5a60-451e-acf8-31dc9cf3d8f3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A végtelenbe és tovább – a Toy Story óta gyakran idézett mondathoz hasonló, szinte földöntúli fogyasztási adatokkal kecsegtetnek az ilyen konnektoros hibrid autók. Kár, hogy százezer kilométerekben mérhető, mire ledolgozzák árhátrányukat. ","shortLead":"A végtelenbe és tovább – a Toy Story óta gyakran idézett mondathoz hasonló, szinte földöntúli fogyasztási adatokkal...","id":"20180616_Kia_Niro_plugin_mire_eleg_a_13_literes_fogyasztas_igerete","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9feb60c-5a60-451e-acf8-31dc9cf3d8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21819c19-b232-45e3-a5f8-415beb7d896b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Kia_Niro_plugin_mire_eleg_a_13_literes_fogyasztas_igerete","timestamp":"2018. június. 16. 12:00","title":"Kia Niro plug-in teszt: mire elég az 1,3 literes fogyasztás ígérete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"vallalat_vezeto","description":"A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat most tette közzé a tőzsdén negyedéves beszámolóját. ","shortLead":"A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat most tette közzé a tőzsdén negyedéves beszámolóját. ","id":"20180615_Sokat_koltottek_a_magyarok_a_Tescoban_de_nem_eleget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce02679-3f87-4167-9f06-56d0c6ceb792","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20180615_Sokat_koltottek_a_magyarok_a_Tescoban_de_nem_eleget","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Sokat költöttek a magyarok a Tescóban, de nem eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]