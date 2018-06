Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában.","shortLead":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos...","id":"20180616_POSZT_2018_nyertesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ec013-6482-4d2b-87b2-5a171d700682","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_POSZT_2018_nyertesek","timestamp":"2018. június. 16. 21:22","title":"A kolozsváriak Ibsen-darabja nyert az idei POSZT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c108ab68-5b69-445f-b088-00c303d472f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerintük egy kivándorlást támogató szervezet.","shortLead":"A Fidesz szerintük egy kivándorlást támogató szervezet.","id":"20180615_Cimkezesre_cimkezessel_valaszolt_a_Ketfarku__mutatjuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c108ab68-5b69-445f-b088-00c303d472f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79065e95-9486-4cbe-b10b-0816292529b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Cimkezesre_cimkezessel_valaszolt_a_Ketfarku__mutatjuk","timestamp":"2018. június. 15. 21:50","title":"Címkézésre címkézéssel válaszolt a Kétfarkú - mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9802c8-8f05-40d5-aaf2-1f45c65e9baf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Esélyük sem volt az afrikaiaknak, Horvátország hárommal, néggyel is nyerhetett volna.","shortLead":"Esélyük sem volt az afrikaiaknak, Horvátország hárommal, néggyel is nyerhetett volna.","id":"20180616_Horvatorszag__Nigeria_20","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9802c8-8f05-40d5-aaf2-1f45c65e9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae28ac-acbf-45ee-8422-d987660479cd","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Horvatorszag__Nigeria_20","timestamp":"2018. június. 16. 22:55","title":"Horvátország – Nigéria: 2-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új rohamra indul.","shortLead":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új...","id":"20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bdcc3f-9690-483f-9951-93881474c54e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","timestamp":"2018. június. 17. 12:30","title":"Fejvadászok jobbról: indul az újabb kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele, csak a terheket fizetni. Pedig számos lehetőség áll a hitelfelvétel után is az ügyfél rendelkezésére, amivel érdemes foglalkozni. ","shortLead":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele...","id":"20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f88be1-8a12-4d31-8112-5fb457b3d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","timestamp":"2018. június. 16. 07:45","title":"Lakáshitele van? Itt van néhány tipp, hogyan csökkentheti a törlesztés terheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig tudni lehetett, lélegzetelállító képekből válogathat majd a zsűri.","shortLead":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig...","id":"20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1af0800-4921-4ec5-af28-423f5564c0fb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Lenyűgöző drónfotók a város fölül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","shortLead":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","id":"20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf5f8d-fec5-4353-91df-9689b6ee4dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","timestamp":"2018. június. 17. 09:37","title":"Rogán szerint van rosszabb brüsszeli terv a menekültkvótánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kemény dolga lesz az angolnatestű argentinnak a vikingtermetű izlandiak szorításában.","shortLead":"Kemény dolga lesz az angolnatestű argentinnak a vikingtermetű izlandiak szorításában.","id":"20180613_Eldol_mire_kepesek_Messiek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b314d-c5a0-48d7-b199-3cdd9e238009","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Eldol_mire_kepesek_Messiek","timestamp":"2018. június. 16. 09:30","title":"A nap meccse: eldől, mire képesek Messiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]