[{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy meccset játszottak a világbajnokság harmadik napján, ezért négy az egyben összefoglalóval jelentkezünk. Horvátország a nap nyertese, de a franciák sem búslakodhatnak. Ellenben Messinek és Argentínának fel kell kötnie a rövidnadrágot.","shortLead":"Négy meccset játszottak a világbajnokság harmadik napján, ezért négy az egyben összefoglalóval jelentkezünk...","id":"20180616_VB_2018_szoros_meccsek_es_tizenegyesdomping","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03532df8-ed93-4d2a-90a3-ac769b462fe1","keywords":null,"link":"/sport/20180616_VB_2018_szoros_meccsek_es_tizenegyesdomping","timestamp":"2018. június. 16. 23:15","title":"VB 2018: szoros meccsek és tizenegyes-dömping","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","shortLead":"A rendőrök szondáztatták, majd el is vették a jogosítványát.","id":"20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7286552f-1b5e-47e0-8140-eefc251546da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b02443-60c3-413e-8ea1-ced84fc82897","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ittas_vezetes_miatt_kapcsoltak_le_a_Viszkist","timestamp":"2018. június. 16. 07:25","title":"Ittas vezetés miatt kapcsolták le a Viszkist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","shortLead":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","id":"20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cdc788-9c36-4c6f-8e88-16ce50b1aa1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","timestamp":"2018. június. 16. 17:30","title":"Ezek az autók tartják a legrosszabbul az árukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes beszámolónk.","shortLead":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes...","id":"20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c6559b-58b4-4cd2-8159-4f7a78ad356b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","timestamp":"2018. június. 16. 16:31","title":"Elefántpuszi és egykerekezés is volt ma a Hungaroringen - fotógaléria a kamion-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","shortLead":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","id":"20180615_suzukis_csalo_facebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c08f3e-75c5-46e7-a886-d3f308bccb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_suzukis_csalo_facebook","timestamp":"2018. június. 15. 16:41","title":"Ön találkozott már vele? Futótűzként terjed egy fotó egy suzukis csalóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dfacd1-4b84-413b-bec3-30901ecd7bf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áramvonalas jármű működésében többek közt a villámgyors 5G mobilhálózat is komoly szerepet játszik.","shortLead":"Az áramvonalas jármű működésében többek közt a villámgyors 5G mobilhálózat is komoly szerepet játszik.","id":"20180616_kamaz_busz_onvezeto_sofor_nelkuli_elektromos_auto_kazany_orosz_uaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56dfacd1-4b84-413b-bec3-30901ecd7bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e4ed2e-3027-4181-b4cf-1914ed4179db","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kamaz_busz_onvezeto_sofor_nelkuli_elektromos_auto_kazany_orosz_uaz","timestamp":"2018. június. 16. 06:41","title":"Kicsit lassú és buta, de nem csúnya az oroszok sofőr nélküli Kamaz villanybusza - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságban még ennyi sem jut. ","shortLead":"A valóságban még ennyi sem jut. ","id":"20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a6546-e666-485e-ae70-83f44541f056","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","timestamp":"2018. június. 16. 19:42","title":"350 forintból kell főzni a menzaversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a6738-f4dc-468e-9fb3-b87e7f7488ef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyre nő azoknak az aránya a felsőoktatási mesterképzésre jelentkezők és felvettek között, akik a munka mellett a vezetés és szervezés szakot választják.","shortLead":"Egyre nő azoknak az aránya a felsőoktatási mesterképzésre jelentkezők és felvettek között, akik a munka mellett...","id":"201820__vezetes_es_szervezes__mesterkepzesek__allami_helyek__karrierlepcso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549a6738-f4dc-468e-9fb3-b87e7f7488ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f4ba86-ea96-46a0-8c2c-f253fb894ba4","keywords":null,"link":"/kkv/201820__vezetes_es_szervezes__mesterkepzesek__allami_helyek__karrierlepcso","timestamp":"2018. június. 17. 13:00","title":"Karrierlépcső: a \"vezszerv\", mint dobbantó? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]