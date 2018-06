Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556cefec-db17-44af-ae87-de09e46ae07c","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Mivel itt a tanév vége, ezért valószínűleg már sok szülőben felmerült a gondolat, hogy itt az idő megvenni a család szeme fényének az első okostelefont. Összegyűjtöttünk pár szempontot, hogy mire érdemes ügyelni a választásnál, emellett adunk néhány tippet ahhoz is, hogyan tudja a család a legjobban kihasználni a technológia nyújtotta előnyöket. ","shortLead":"Mivel itt a tanév vége, ezért valószínűleg már sok szülőben felmerült a gondolat, hogy itt az idő megvenni a család...","id":"lgelectronics_20180510_Bizonytalan_szulok_technoman_ordogfiokak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556cefec-db17-44af-ae87-de09e46ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9c918b-5a18-4413-a8a7-49d1e5578af5","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180510_Bizonytalan_szulok_technoman_ordogfiokak","timestamp":"2018. június. 15. 11:30","title":"Bizonytalan szülők, technomán ördögfiókák – Így válasszon okostelefont gyerekeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","shortLead":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","id":"20180615_soroksar_auto_vasutisin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549abb62-5f57-4035-8932-65b4ffd870a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_soroksar_auto_vasutisin","timestamp":"2018. június. 15. 21:11","title":"Soroksáron a vasúti síneken autózott valaki, csoda, hogy nem történt baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 54 éves nőt egy napja keresték, amikor rátaláltak a kígyóra. Felvágták, a gyomrában pedig megtalálták az ép holttestét. ","shortLead":"A 54 éves nőt egy napja keresték, amikor rátaláltak a kígyóra. Felvágták, a gyomrában pedig megtalálták az ép...","id":"20180615_Egeszben_lenyelt_embert_talaltak_egy_piton_gyomraban_Indoneziaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe022b24-31be-4031-871c-ac301cbeef6e","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Egeszben_lenyelt_embert_talaltak_egy_piton_gyomraban_Indoneziaban","timestamp":"2018. június. 15. 12:06","title":"Egészben lenyelt embert találtak egy piton gyomrában Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a46eab-c3b9-4138-a0d5-d48fe67d0b5a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Azért Simon mágus ennél vagányabban csinálta.","shortLead":"Azért Simon mágus ennél vagányabban csinálta.","id":"20180615_Elve_eltemetkezett_egy_ausztral_performanszmuvesz_72_orara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a46eab-c3b9-4138-a0d5-d48fe67d0b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9252d15-8a8b-4390-b3f8-516e55e4acbc","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Elve_eltemetkezett_egy_ausztral_performanszmuvesz_72_orara","timestamp":"2018. június. 15. 15:08","title":"Élve eltemetkezett egy ausztrál performanszművész 72 órára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"gazdasag","description":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás irányítással. A 130 éves hídon mindent felújítanak a csatlakozó utakkal együtt, de bővítés nem lesz. ","shortLead":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás...","id":"20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3886017f-ea33-451b-b34e-0ed242ad8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","timestamp":"2018. június. 15. 10:57","title":"Felújítják az ország egyik leglepukkantabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70d3947-15be-431d-bf0a-a0f98a5b18dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mogyórodi aszfaltcsíkon ezúttal gigantikus és elképesztően erős járművek randevúznak egymással. És családi programokból sincs hiány.","shortLead":"A mogyórodi aszfaltcsíkon ezúttal gigantikus és elképesztően erős járművek randevúznak egymással. És családi...","id":"20180616_1200_loeros_kamion_hungaroring_autoverseny_kiss_norbert_oxxo_mogyorod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f70d3947-15be-431d-bf0a-a0f98a5b18dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13da3fa-4567-4e9f-8797-571d5dbc8f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_1200_loeros_kamion_hungaroring_autoverseny_kiss_norbert_oxxo_mogyorod","timestamp":"2018. június. 16. 10:16","title":"1200 lóerős kamionok küzdenek egymással ma és holnap a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6984795-071e-4fbf-b1c9-1fe213c5c162","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"A további terjeszkedéshez gyűjtene tőkét hongkongi tőzsdei részvénykibocsátásával a kínai Xiaomi mobilgyártó. A fő célpont az Egyesült Államok, ám ott nem nézik jó szemmel a kínai cégeket.","shortLead":"A további terjeszkedéshez gyűjtene tőkét hongkongi tőzsdei részvénykibocsátásával a kínai Xiaomi mobilgyártó. A fő...","id":"201820__xiaomi__tozsdei_bevezetes__amerikai_tervek__rizsszemezes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6984795-071e-4fbf-b1c9-1fe213c5c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff61826-bfb3-4a08-b931-ada7975b7fb8","keywords":null,"link":"/kkv/201820__xiaomi__tozsdei_bevezetes__amerikai_tervek__rizsszemezes","timestamp":"2018. június. 16. 13:00","title":"Intelligens rizsfőző, mérleg és telefon - bejött az élet a Xiaominak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","shortLead":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","id":"20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cab8f3-b5fb-4e8e-baf9-6a9b545bd92e","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","timestamp":"2018. június. 17. 10:02","title":"Két nagy meccs is lesz ma, de ki jön ki jobban ezekből? Tippeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]