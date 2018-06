Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","shortLead":"Egy őszi bemutatójuk díszletéhez nagy mennyiségű használt ruhára van szükségük. Zsákokban várják az adományt.","id":"20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e63062-e3ac-4a0e-ac63-4fce89ab965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14460b-f4c4-4267-88a4-97b9df4ef7be","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Hasznalt_ruhakat_lehet_adomanyozni_az_Orkeny_Szinhaznak","timestamp":"2018. június. 17. 20:31","title":"Használt ruhákat lehet adományozni az Örkény Színháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A migránsvitában nem lehetséges a kompromisszum, de nincs is rá semmi szükség - mondta Orbán Viktor egy konferencián, ahol megint megmondta \"milyen a magyar\", és Marxot megnevezte ellenségként.","shortLead":"A migránsvitában nem lehetséges a kompromisszum, de nincs is rá semmi szükség - mondta Orbán Viktor egy konferencián...","id":"20180616_Orban_2030ra_Magyarorszag_unios_befizeto_orszag_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f900a2a6-944e-4141-bd77-067c64585941","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Orban_2030ra_Magyarorszag_unios_befizeto_orszag_lesz","timestamp":"2018. június. 16. 16:55","title":"Orbán: 2030-ra Magyarország uniós befizető ország lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","shortLead":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","id":"20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf5f8d-fec5-4353-91df-9689b6ee4dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","timestamp":"2018. június. 17. 09:37","title":"Rogán szerint van rosszabb brüsszeli terv a menekültkvótánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8193f1-5e58-4dbf-9785-b682410af313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csúcstelefonnal rukkol ki az Oppo, amelyet hamarosan megismerhet a világ. Az eddigi kiszivárogtatások alapján a készülék feladhatja a leckét a konkurenseknek.","shortLead":"Csúcstelefonnal rukkol ki az Oppo, amelyet hamarosan megismerhet a világ. Az eddigi kiszivárogtatások alapján...","id":"20180618_oppo_findx_specifikacio_csucstelefon_parizsi_bemutatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce8193f1-5e58-4dbf-9785-b682410af313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30541e7b-af38-4268-8ade-4b76f5843305","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_oppo_findx_specifikacio_csucstelefon_parizsi_bemutatoja","timestamp":"2018. június. 18. 10:03","title":"Kiderült, mikor mutatja be a baráti árairól ismert Oppo az új csúcstelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este a Papp László Budapest Sportarénában az utolsó másfél évtized egyik legfontosabb indie-zenekara, a kanadai-amerikai Arcade Fire. Ott voltunk.","shortLead":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este...","id":"20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd76e3-e8cf-4df5-9438-08ebd9674eba","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Vidám vasárnap – ilyen volt az Arcade Fire Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene csapódni? Megnéztük, honnan a legkönnyebb kijutni egy vb-re.","shortLead":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene...","id":"20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3d23ad-3a04-4ef6-b907-cb98fdbc239c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","timestamp":"2018. június. 17. 11:35","title":"Foci-Magyarországnak Dél-Amerikában kellene játszania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és energiapocsékolás, de esetenként káros is lehet. Cikkünkben néhány példán keresztül bemutatjuk, miért jobb tájékozódni, mint szolgaian követni a „jobb félni, mint megijedni” stratégiát.\r

\r

","shortLead":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és...","id":"hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9dc642-a493-468d-a171-c4e98cb61694","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","timestamp":"2018. június. 18. 13:30","title":"Mindennapi felesleges aggodalmaink - A valóságteremtő médiahisztériákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]