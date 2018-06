Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságban még ennyi sem jut. ","shortLead":"A valóságban még ennyi sem jut. A kocsi sofőre a helyszínen meghalt.","shortLead":"Kiskunhalasi diákok ültek a buszon, amely karambolozott egy személyautóval. A gitáros-énekes a Madách téri Központban áll a DJ-pultba.","shortLead":"Win Butler, mielőtt zenekara holnap este első magyarországi koncertjét adná a Papp László Budapest Arénában, kedvenc...","id":"20180616_Az_egyik_legmenobb_pesti_klubban_DJzik_ma_ejjel_az_Arcade_Fire_frontembere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc97376d-bbfd-42cb-9a4a-58724b743db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa8c912-16c3-45d6-8439-5beda7c7ab4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Az_egyik_legmenobb_pesti_klubban_DJzik_ma_ejjel_az_Arcade_Fire_frontembere","timestamp":"2018. június. 16. 20:11","title":"Az egyik legmenőbb pesti klubban DJ-zik ma éjjel az Arcade Fire frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. Volt is benne munka rendesen.","shortLead":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. 