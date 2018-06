Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","shortLead":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","id":"20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0827f4-398b-4d9e-b42f-35a449743476","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","timestamp":"2018. június. 18. 06:41","title":"A nap fotója: civil fehér Suzukiból is mérnek a rend őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e771dd53-917f-4432-b623-27dd07a94dac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin kedvenc oligarchái is megtalálták a maguk nagy üzletét a vb-n; bemutatták a 2019-es magyar költségvetést; százmilliárdos tervekkel állt elő a MÁV, csak pénz nincs hozzá. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Putyin kedvenc oligarchái is megtalálták a maguk nagy üzletét a vb-n; bemutatták a 2019-es magyar költségvetést...","id":"20180617_Es_akkor_Varga_Mihaly_elfelejtette_hogy_Orban_valsagot_igert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e771dd53-917f-4432-b623-27dd07a94dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d93ec5-fa77-4434-b1b6-31249fd441da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180617_Es_akkor_Varga_Mihaly_elfelejtette_hogy_Orban_valsagot_igert","timestamp":"2018. június. 17. 10:00","title":"És akkor Varga Mihály elfelejtette, hogy Orbán válságot ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

