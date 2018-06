Lezárult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálata, amit a kormányközeli Figyelő Spekuláns emberei című cikke miatt indítottak Tényi István bejelentésére – írja a 24.hu.

A NAIH hétfői válaszlevelében úgy fogalmazott,

a kérdéses cikkhez hasonló adatbázisok építése és nyilvánosságra hozatala, állampolgárok valamilyen szubjektív kritérium alapján történő listázása minden esetben adatvédelmi szempontból (is) aggályos.

A portálnak küldött levelükben megjegyezték, több súlyosbító tényező is felmerül, köztük az, hogy a listázás célja az érintettek egyfajta negatív társadalmi megítélése olyan adatalanyok vonatkozásában is, akik nem minősülnek közszereplőnek. Másrészt felmerült annak a gyanúja, hogy olyan személyek neve is szerepel a cikkben, akik korábban elhunytak.

A NAIH szerint a Figyelő mint adatkezelő ezzel megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor hozzátették, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, a hatóság ugyanis nem rendelkezik olyan hatáskörrel, amely ezt lehetővé tenné.