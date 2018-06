Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","shortLead":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","id":"20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384789a-dd6a-445c-a309-50ea470d256e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","timestamp":"2018. június. 17. 18:37","title":"Darth Vaderrel köszönti az apákat Mark Hamill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Minden vágyam teljesült, nagyon boldog vagyok!\" – mesélte az egyik magyar játékoskísérő. ","shortLead":"\"Minden vágyam teljesült, nagyon boldog vagyok!\" – mesélte az egyik magyar játékoskísérő. ","id":"20180618_Lepacsiztak_Messivel_az_izlandiakat_kisero_magyar_gyerekek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a556-9c49-4108-b9ae-07807c48e2fe","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Lepacsiztak_Messivel_az_izlandiakat_kisero_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. június. 18. 09:10","title":"Lepacsiztak Messivel az izlandiakat kísérő magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"kkv","description":"A Balaton körül rotyog az olaj, benne a lángos meg a hekk. Sorozatunk második részében egy balatonfenyvesi strandbüfében álltunk munkába. Minden kézre szükség van: a munkaerő innen is elment Nyugatra. A milliókat kereső szakács csak a mesében létezik, az óvodai menza gasztrohagyománya viszont még él a parton. ","shortLead":"A Balaton körül rotyog az olaj, benne a lángos meg a hekk. Sorozatunk második részében egy balatonfenyvesi...","id":"20180618_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_konyhasnak_all_a_balatoni_bufeben__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c12361-81a5-4945-a87e-4673481c6f8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_konyhasnak_all_a_balatoni_bufeben__video","timestamp":"2018. június. 18. 11:00","title":"A Nemzet Napszámosa: Tóta W. konyhásnak áll a balatoni büfében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground történetébe.\r

\r

","shortLead":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground...","id":"20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843a043-c660-437d-97ca-b7642dad4bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","timestamp":"2018. június. 17. 17:26","title":"Ma 60 éves a 80-as évek fülledt hangulatát felejthetetlenül megéneklő díva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket használhassanak a szurkolók – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség háttérbeszélgetésén.","shortLead":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket...","id":"20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0bb01-6338-4155-a448-95a5412eb55c","keywords":null,"link":"/sport/20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","timestamp":"2018. június. 18. 08:30","title":"Orbán kedvenc stadionkelléke ellen érvel az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180618_FeketeGyor_keblere_oleli_Orbant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99622eaf-2775-4d0a-8752-1c489cbc7035","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_FeketeGyor_keblere_oleli_Orbant","timestamp":"2018. június. 18. 13:35","title":"Fekete-Győr keblére öleli Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből felbukkant névrokona jelentős mennyiségű voksot vihet el tőle a választók összezavarásával. A zavarkeltő jelölt kormánypárti kötődését egyelőre nem sikerült tetten érni, de vajon miért nem akar mondani semmit magáról valaki, aki (elvileg) a szavazók támogatására számít? A Jobbik törvénymódosítással buktatná le a névazonossággal trükköző kormánypártokat. ","shortLead":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből...","id":"20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47ae46-7505-485f-a7d4-a5a5620f1977","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. június. 18. 15:47","title":"Makacsul hallgat motivációjáról a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","id":"20180616_otos_lotto_nyeroszamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe55bb6c-d9b1-40b8-9056-a66bd92b023c","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2018. június. 16. 19:43","title":"Erre a foci vb mellett is érdemes rápillantani: az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]