[{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A macedón kormány elfogadta azt a javaslatot, amely szerint az egykori jugoszláv tagköztársaság nevét Észak-Macedóniára változtassák, a javaslat hamarosan a parlament elé kerül – közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál.","shortLead":"A macedón kormány elfogadta azt a javaslatot, amely szerint az egykori jugoszláv tagköztársaság nevét Észak-Macedóniára...","id":"20180618_meg_egy_lepessel_kozelebb_vagyunk_eszak_macedoniahoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af86a7-61ae-4909-b157-2dc90ccf9e85","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_meg_egy_lepessel_kozelebb_vagyunk_eszak_macedoniahoz","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Még egy lépéssel közelebb vagyunk Észak-Macedóniához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","id":"20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d7f66-4d26-4e9b-b812-9fe7493b07c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","timestamp":"2018. június. 17. 10:03","title":"A világ legnagyobb U-alakú üveghídja épült fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94007-68a5-402e-9734-b9cc8949e44a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új nem annyira groteszk, de nem is hasonlít rá jobban. Talán távolról. Hunyorítva.","shortLead":"Az új nem annyira groteszk, de nem is hasonlít rá jobban. Talán távolról. Hunyorítva.","id":"20180618_lecsereltek_cristiano_ronaldo_remszobrat_madeiran","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49f94007-68a5-402e-9734-b9cc8949e44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173e13de-5c81-487b-af14-7ee832fcac1d","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_lecsereltek_cristiano_ronaldo_remszobrat_madeiran","timestamp":"2018. június. 18. 14:53","title":"Lecserélték Cristiano Ronaldo rémszobrát Madeirán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809fadb9-4b23-412c-bb98-9a2aece9cd74","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Nem mindig tudod megjósolni döntéseid következményeit, de bizonyos kérdések feltételével nagyobb megértést szerezhetsz arról, mi a jó a számodra. ","shortLead":"Nem mindig tudod megjósolni döntéseid következményeit, de bizonyos kérdések feltételével nagyobb megértést szerezhetsz...","id":"20180618_Ezt_a_negy_kerdest_tedd_fel_magadnak_ha_nagy_dontes_elott_allsz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809fadb9-4b23-412c-bb98-9a2aece9cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b870f27-0034-4f1f-abd7-c45172045648","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180618_Ezt_a_negy_kerdest_tedd_fel_magadnak_ha_nagy_dontes_elott_allsz","timestamp":"2018. június. 18. 09:31","title":"Ezt a négy kérdést tedd fel magadnak, ha nagy döntés előtt állsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Először vette fel a mentális rendellenességeket felsoroló listájára a WHO a videojáték-függőséget. ","shortLead":"Először vette fel a mentális rendellenességeket felsoroló listájára a WHO a videojáték-függőséget. ","id":"20180618_Hivatalos_mentalis_zavar_a_videojatekfuggoseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f66bf4-a817-40c6-8511-9b012a1ac3ee","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Hivatalos_mentalis_zavar_a_videojatekfuggoseg","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Hivatalos: mentális zavar a videojáték-függőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és energiapocsékolás, de esetenként káros is lehet. Cikkünkben néhány példán keresztül bemutatjuk, miért jobb tájékozódni, mint szolgaian követni a „jobb félni, mint megijedni” stratégiát.\r

\r

","shortLead":"Folyamatos rettegésben élni kitalált vagy a média által felfújt veszélyforrások miatt nemcsak idő- és...","id":"hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9dc642-a493-468d-a171-c4e98cb61694","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180618_Mindennapi_felesleges_aggodalmaink__A_valosagteremto_mediahiszteriakrol","timestamp":"2018. június. 18. 13:30","title":"Mindennapi felesleges aggodalmaink - A valóságteremtő médiahisztériákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol francia fajtákat tenyészt. Az ukrán határ közelében valódi baromfiidillt találtunk, két nagyon elszánt pályaelhagyóval.","shortLead":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol...","id":"20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c66eb-0836-410d-9ed8-7b690bd37390","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","timestamp":"2018. június. 18. 06:30","title":"Valaki megmutatná már a magyaroknak, milyen az igazán finom csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]