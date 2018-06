Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35dc75e9-0224-4e79-815e-27b200900def","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy taxi ütközött azzal az autóval, amelyben Norodom Ranariddh herceg és felesége, Ouk Phalla utaztak. Mindkettőjüket kórházba kellett szállítani, a hercegné életét sajnos már nem sikerült megmenteni. ","shortLead":"Egy taxi ütközött azzal az autóval, amelyben Norodom Ranariddh herceg és felesége, Ouk Phalla utaztak. Mindkettőjüket...","id":"20180617_Autobalesetet_szenvedett_Kambodzsa_hercege_a_hercegne_nem_elte_tul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35dc75e9-0224-4e79-815e-27b200900def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6fd69c-adef-4bd8-9651-364a1ec1a275","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_Autobalesetet_szenvedett_Kambodzsa_hercege_a_hercegne_nem_elte_tul","timestamp":"2018. június. 17. 16:28","title":"Autóbalesetet szenvedett Kambodzsa hercege, a hercegné nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási bíráskodás tervezett szervezeti önállósága sem.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási...","id":"20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272e85c-eb8b-41e2-b642-ec0921f2eb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","timestamp":"2018. június. 17. 09:55","title":"Handó szerint hazaárulók a bírák, akik ellenzik a kormány tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Zacher_Gabor_A_biofu_orszaga_lettunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060e01d4-70c7-4787-8d58-8b66671a5359","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Zacher_Gabor_A_biofu_orszaga_lettunk","timestamp":"2018. június. 16. 13:26","title":"Zacher Gábor: A biofű országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy teljesen sima meccset hagyott izgalmassá válni: vezettek Svájc ellen és nyerhettek volna nagyon. De elbaltáztak minden helyzetet vagy helyzetszerű szituációt.","shortLead":"Brazília egy teljesen sima meccset hagyott izgalmassá válni: vezettek Svájc ellen és nyerhettek volna nagyon. De...","id":"20180617_Brazilia_elpuskazta_elso_nagy_eselyet_11et_jatszott_Svajccal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a1d993-97fc-4f68-be55-69e5cc5e939c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Brazilia_elpuskazta_elso_nagy_eselyet_11et_jatszott_Svajccal","timestamp":"2018. június. 17. 21:55","title":"Brazília elpuskázta első nagy esélyét: 1-1-et játszott Svájccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f31cf01-6286-4cb9-aa11-de12c8d75c89","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","timestamp":"2018. június. 16. 09:54","title":"Ilyen lesz a 2018/2019-es tanév: itt van az összes fontos dátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","shortLead":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","id":"20180616_Peru__Dania_01","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be238d-354c-4582-931c-9c130d0bf9a5","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Peru__Dania_01","timestamp":"2018. június. 16. 19:57","title":"Peru – Dánia: 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját megelevenítsék. ","shortLead":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját...","id":"20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e867db-0b82-4ce1-8928-6449dfc92e34","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","timestamp":"2018. június. 17. 17:34","title":"Több száz hobbitfanatikus csatázott egy cseh erdőben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de France régióban a cégek 55 százalékánál engedélyezték, hogy működjenek a tévék a munkaidő alatt is. Vagyis beismerik, hogy most pár hétig a foci-vb a legfontosabb esemény.","shortLead":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de...","id":"20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0480ce5-d87a-4bd3-95bb-64a8324486ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","timestamp":"2018. június. 18. 07:05","title":"A hónap kérdése: lehet-e focimezt viselni a munkahelyen a vb alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]