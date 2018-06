Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","shortLead":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","id":"20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252251-32d3-4f8c-a1ca-4b23e9ec511d","keywords":null,"link":"/elet/20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","timestamp":"2018. június. 17. 20:05","title":"Még a föld is beleremegett a mexikói győzelembe - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","shortLead":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","id":"20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765adcb8-55b9-4cbf-8019-1bf2cd3cb142","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 15:49","title":"Kigyulladt a Tesla az ismert rendező alatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","shortLead":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","id":"20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d639dc81-8930-49f5-a28d-2d3fb3a51dcd","keywords":null,"link":"/elet/20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","timestamp":"2018. június. 17. 08:58","title":"Néhány percre nyolc magyar is pályára léphetett a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt jelenti, hogy pont így és ezt akarják. Vélemény.","shortLead":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt...","id":"20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88131e88-bb8a-479e-996f-64161a6db629","keywords":null,"link":"/velemeny/20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","timestamp":"2018. június. 18. 12:42","title":"Ceglédi: Miért lakoltat ki az MSZP végtaghiányos óvodásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","shortLead":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","id":"20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92735040-b10e-46f9-8111-11b15e29b922","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","timestamp":"2018. június. 17. 07:05","title":"Embert találtak egy hatalmas piton hasában Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron, a hozzájuk tartozó Opus Global részvényeivel fizették ki az eladókat.","shortLead":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron...","id":"201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416a98e3-e5d1-4b8e-bd0e-f74bd7fcb8e2","keywords":null,"link":"/kkv/201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","timestamp":"2018. június. 17. 17:30","title":"Gázos informatikus: Mészárosék tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket használhassanak a szurkolók – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség háttérbeszélgetésén.","shortLead":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket...","id":"20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0bb01-6338-4155-a448-95a5412eb55c","keywords":null,"link":"/sport/20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","timestamp":"2018. június. 18. 08:30","title":"Orbán kedvenc stadionkelléke ellen érvel az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20334c7f-abac-427a-a607-4fed4414c01f","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kultura","description":"Arra trenírozzák a hallgatókat, hogy sikeresen felvételizzenek külföldi top egyetemekre, de azt is szeretnék, hogy minél több diplomás visszatérjen. A Milestone Intézet alapítóival, Léderer Dániellel és Greskovits Györggyel beszélgettünk.","shortLead":"Arra trenírozzák a hallgatókat, hogy sikeresen felvételizzenek külföldi top egyetemekre, de azt is szeretnék...","id":"201824__tanulas_kulfoldon__milestone_intezet__kritikus_gondolkodas__vissza_ajovobol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20334c7f-abac-427a-a607-4fed4414c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c91d6b-4e57-409d-b653-a6657e70854e","keywords":null,"link":"/kultura/201824__tanulas_kulfoldon__milestone_intezet__kritikus_gondolkodas__vissza_ajovobol","timestamp":"2018. június. 17. 11:00","title":"Magyar diákok külföldön: hazajönnének, csak engedjék őket használni a tudásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]