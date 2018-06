Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A holland gyerekek épp az iskola miatt olyan boldogok
Nem nehezedik rájuk az elvárás, hogy legyenek jók.

Karrierlépcső: a "vezszerv", mint dobbantó?
Egyre nő azoknak az aránya a felsőoktatási mesterképzésre jelentkezők és felvettek között, akik a munka mellett a vezetés és szervezés szakot választják.

Távozik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti vezetője
Nem szakmai, hanem emberi okokból.

A Lada országában szinte senkinek sem kellenek a villanyautók
Oroszország nem az a hely, ahol jelenleg tömeges mennyiségben lehet árusítani elektromos járműveket.

Beer Miklós: Imádkozom, hogy az Úristen adjon jóságot a kormánynak
Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.

Népszava: Mészároshoz kerülhet a TV2
A lap úgy tudja, Orbán Viktor át akarja variálni a kormányhű médiabirodalmat.

Szomszédok közötti vita fajulhatott lövöldözéssé a New Jersey-i fesztiválon
Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey szövetségi államban fekvő Trentonban. Újabb részletek derültek ki a támadásról.

Nem sikerült duplájára emelni a kamarai tagdíjat, most a rokkantakat sarcolják
Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági ellátásban részesülőktől. A kamara a területi szervezeti tanácsában döntött erről, a tagság szerint az ő jóváhagyásuk nélkül. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332792c2-2f90-4b92-b0d4-383826f008f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem szakmai, hanem emberi okokból.","shortLead":"Nem szakmai, hanem emberi okokból.","id":"20180618_Tavozik_a_zalaegerszegi_Hevesi_Sandor_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332792c2-2f90-4b92-b0d4-383826f008f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee35435-2e83-491a-89c8-045d69c9551e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Tavozik_a_zalaegerszegi_Hevesi_Sandor_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Távozik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a0675c-bb32-4508-bd55-0cca4ef79df3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország nem az a hely, ahol jelenleg tömeges mennyiségben lehet árusítani elektromos járműveket.","shortLead":"Oroszország nem az a hely, ahol jelenleg tömeges mennyiségben lehet árusítani elektromos járműveket.","id":"20180618_lada_orosz_auto_villanyauto_akkumulator_elektromos_nissan_leaf_tesla_model_x","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2a0675c-bb32-4508-bd55-0cca4ef79df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc15fbe-d146-44d9-bb09-15838ee3fbb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_lada_orosz_auto_villanyauto_akkumulator_elektromos_nissan_leaf_tesla_model_x","timestamp":"2018. június. 18. 11:21","title":"A Lada országában szinte senkinek sem kellenek a villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","shortLead":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","id":"20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e0cb36-edb8-4af2-aacb-77b431708045","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 19. 09:52","title":"Beer Miklós: Imádkozom, hogy az Úristen adjon jóságot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, Orbán Viktor át akarja variálni a kormányhű médiabirodalmat. ","shortLead":"A lap úgy tudja, Orbán Viktor át akarja variálni a kormányhű médiabirodalmat. ","id":"20180618_Nepszava_Meszaroshoz_kerulhet_a_TV2","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c0a74e-b374-4d54-989f-bbcbb5f5e487","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Nepszava_Meszaroshoz_kerulhet_a_TV2","timestamp":"2018. június. 18. 07:17","title":"Népszava: Mészároshoz kerülhet a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey szövetségi államban fekvő Trentonban. Újabb részletek derültek ki a támadásról. ","shortLead":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey...","id":"20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d804330-0b6c-4cc2-9259-f354440089b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","timestamp":"2018. június. 17. 19:05","title":"Szomszédok közötti vita fajulhatott lövöldözéssé a New Jersey-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági ellátásban részesülőktől. A kamara a területi szervezeti tanácsában döntött erről, a tagság szerint az ő jóváhagyásuk nélkül.","shortLead":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági...","id":"20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f86784-498d-48fa-adbf-9cf292b26dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","timestamp":"2018. június. 18. 10:36","title":"Nem sikerült duplájára emelni a kamarai tagdíjat, most a rokkantakat sarcolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]