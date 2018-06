Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap megnézték az Arcade Fire-t az Arénában.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap megnézték az Arcade Fire-t az Arénában.\r

\r

","id":"20180618_Ewan_Mcgregorek_is_Budapesten_buliztak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150a2cbd-0b24-4a99-ab6f-9e52f550ce1d","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Ewan_Mcgregorek_is_Budapesten_buliztak","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Ewan McGregorék is Budapesten buliztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","shortLead":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","id":"20180618_toyota_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2ce25-1b9a-4834-9a30-6b8eb4c55acb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_toyota_baleset_autos_video","timestamp":"2018. június. 18. 04:01","title":"Tilosban, jobbról előzött a Toyota sofőrje, a lámpaoszlopon landolt a kocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","shortLead":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","id":"20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa12931f-ea92-412d-a99c-af27394918cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","timestamp":"2018. június. 19. 11:53","title":"Sokkal jobban megbíznak a magyarok az EU-ban, mint a legtöbb európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tízemeletes ház második emeletén lévő lakások egyikében csaptak fel a lángok. ","shortLead":"A tízemeletes ház második emeletén lévő lakások egyikében csaptak fel a lángok. ","id":"20180619_Kigyulladt_egy_panellakas_Gazdagreten_negyen_korhazba_kerultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec738b2-7772-4de9-afb7-74c7acf9cdb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Kigyulladt_egy_panellakas_Gazdagreten_negyen_korhazba_kerultek","timestamp":"2018. június. 19. 10:11","title":"Kigyulladt egy panellakás Gazdagréten, négyen kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket használhassanak a szurkolók – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség háttérbeszélgetésén.","shortLead":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket...","id":"20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0bb01-6338-4155-a448-95a5412eb55c","keywords":null,"link":"/sport/20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","timestamp":"2018. június. 18. 08:30","title":"Orbán kedvenc stadionkelléke ellen érvel az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249dcafb-d866-492d-b024-9537a3ff41d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","timestamp":"2018. június. 19. 14:03","title":"Matolcsyéktól nyugodtan gyengülhet tovább a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94007-68a5-402e-9734-b9cc8949e44a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új nem annyira groteszk, de nem is hasonlít rá jobban. Talán távolról. Hunyorítva.","shortLead":"Az új nem annyira groteszk, de nem is hasonlít rá jobban. Talán távolról. Hunyorítva.","id":"20180618_lecsereltek_cristiano_ronaldo_remszobrat_madeiran","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49f94007-68a5-402e-9734-b9cc8949e44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173e13de-5c81-487b-af14-7ee832fcac1d","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_lecsereltek_cristiano_ronaldo_remszobrat_madeiran","timestamp":"2018. június. 18. 14:53","title":"Lecserélték Cristiano Ronaldo rémszobrát Madeirán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját most a német elnök avatta emlékházzá.","shortLead":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját...","id":"20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c5e8e-0239-447c-88d2-daa690c229a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","timestamp":"2018. június. 19. 11:14","title":"Ebbe a Los Angeles-i villába menekült Thomas Mann a nácik elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]