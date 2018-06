Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eddig is mélyponton járt a forint, de ma tovább romlott a helyzet.","shortLead":"Már eddig is mélyponton járt a forint, de ma tovább romlott a helyzet.","id":"20180618_Itt_a_324_forintos_euro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e12ff81-fba0-470e-ada0-966060023f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Itt_a_324_forintos_euro","timestamp":"2018. június. 18. 17:18","title":"Itt a 324 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudta, hogy tilos.","shortLead":"Nem tudta, hogy tilos.","id":"20180617_maradona_sajnalja_hogy_a_lelaton_szivarozgatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1450fcf5-17ab-426d-ace1-82fbcf045966","keywords":null,"link":"/elet/20180617_maradona_sajnalja_hogy_a_lelaton_szivarozgatott","timestamp":"2018. június. 17. 13:40","title":"Maradona sajnálja, hogy a lelátón szivarozgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan kapcsolnak be mindenkinél.","shortLead":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan...","id":"20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9378e-654e-4c0d-a866-cebc853608b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","timestamp":"2018. június. 19. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Mostantól ingyen küldhet SMS-t a számítógépe böngészőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy felmérés szerint a fesztiválokra látogató nők csaknem fele találkozik valamilyen incidenssel.","shortLead":"Egy felmérés szerint a fesztiválokra látogató nők csaknem fele találkozik valamilyen incidenssel.","id":"20180618_Sokkolo_szintu_a_szexualis_zaklatasok_szama_a_zenei_fesztivalokon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7981378-e73b-4a1e-a017-5d8c55f35319","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Sokkolo_szintu_a_szexualis_zaklatasok_szama_a_zenei_fesztivalokon","timestamp":"2018. június. 18. 15:56","title":"„Sokkoló” szintű a szexuális zaklatások száma a zenei fesztiválokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes \"második helyes\" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.","shortLead":"Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk...","id":"20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab7382-d24b-441e-854f-cb7645e85aea","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lattuk_a_legnagyobb_meglepetest_es_talan_a_vilagbajnokot_is","timestamp":"2018. június. 17. 22:15","title":"Bukták és blamák: nem az esélyesek napja volt ez a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe348a31-e1d0-4b44-9431-1f96fd2f4c38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump felesége nyilatkozatban szólalt fel az illegális bevándorlók és gyerekeik szétválasztása ellen, bár Trump szerint ez a demokratáknak köszönhető. ","shortLead":"Donald Trump felesége nyilatkozatban szólalt fel az illegális bevándorlók és gyerekeik szétválasztása ellen, bár Trump...","id":"20180618_Melania_Trump_migransgyerekekert_emelte_fel_a_szavat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe348a31-e1d0-4b44-9431-1f96fd2f4c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06775891-e614-4ae9-b367-85cb0f2f7084","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Melania_Trump_migransgyerekekert_emelte_fel_a_szavat","timestamp":"2018. június. 18. 07:02","title":"Melania Trump migránsgyerekekért emelte fel a szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground történetébe.\r

\r

","shortLead":"A Trabant együttes énekesnője, Méhes Marietta több film színésznője néhány év alatt írta be magát a magyar underground...","id":"20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a433eae4-d5bb-44d9-9f1c-cb0d8337fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843a043-c660-437d-97ca-b7642dad4bb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_A_80as_evek_fulledt_hangulatat_megeneklo_diva_ma_60_eves","timestamp":"2018. június. 17. 17:26","title":"Ma 60 éves a 80-as évek fülledt hangulatát felejthetetlenül megéneklő díva ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]