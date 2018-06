Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudta, hogy tilos.","shortLead":"Nem tudta, hogy tilos.","id":"20180617_maradona_sajnalja_hogy_a_lelaton_szivarozgatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38aea64a-9859-4371-a488-1cecd72942ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1450fcf5-17ab-426d-ace1-82fbcf045966","keywords":null,"link":"/elet/20180617_maradona_sajnalja_hogy_a_lelaton_szivarozgatott","timestamp":"2018. június. 17. 13:40","title":"Maradona sajnálja, hogy a lelátón szivarozgatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","shortLead":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","id":"20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95293487-70a3-4c59-a017-23149d05e66a","keywords":null,"link":"/sport/20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","timestamp":"2018. június. 19. 10:26","title":"Griezmann véget vetett a találgatásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők a populista vezetők és politika természetrajzát éppúgy megpróbálták tisztázni, mint azt, hogy mit kell máshogy csinálniuk a civileknek, ha el akarják juttatni üzeneteiket a társadalomhoz.\r

","shortLead":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők...","id":"20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa321670-5c13-41a4-8b1e-6b9698717392","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","timestamp":"2018. június. 18. 21:22","title":"Összeültek a civilek, majd kiadták a jelszót: tanuljunk a populistáktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","shortLead":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","id":"20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e5f224-6211-44c3-b964-ce1b4a9dfcde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Akár távirányítós gigant-esernyőt is vásárolhatunk autónknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is...","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18d15b4-33cc-4c80-b284-0329ca869511","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","timestamp":"2018. június. 17. 15:24","title":"Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves alkotmányrevíziót – írja az atv.hu.","shortLead":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves...","id":"20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a543a31-1796-4599-b6bc-2da7bbd56bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","timestamp":"2018. június. 18. 18:28","title":"Németh Szilárdra is számít Orbán az alkotmány felülvizsgálatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első tizenegyespárbajnál. De még nem tartunk ott, hétfőn bemutatkoznak Tunézia ellen, és most nem fogadható el tőlük más, mint a győzelem. ","shortLead":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első...","id":"20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b76f-f0fb-4875-a12c-c3f811830067","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"A nap meccse: tudunk-e még hinni Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feffa004-0fb9-453d-870a-cbd4d8546579","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 20 eddigi világbajnokság bővelkedett színes történetekben, botrányokban, bírói bakikban, sikerekben és kudarcokban. Szorgos statisztikusok rögzítették az adatokat, akár a leggyorsabb gólról, akár a legtöbb kiállításról.","shortLead":"A 20 eddigi világbajnokság bővelkedett színes történetekben, botrányokban, bírói bakikban, sikerekben és kudarcokban...","id":"20180617_Golok_cselek_sztorik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feffa004-0fb9-453d-870a-cbd4d8546579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be960aee-ed80-4f18-99a6-e625ceac7878","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Golok_cselek_sztorik","timestamp":"2018. június. 17. 12:05","title":"A focivébék eddigi történetének felejthetetlen sztorijai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]