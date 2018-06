Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele az Alaptörvénybe, hogy Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.","shortLead":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele...","id":"20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b64c79a-e5dc-4d53-ae74-76daa47e37d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","timestamp":"2018. június. 19. 10:22","title":"Szombathelyi megyéspüspök mondta meg a kormánynak, hogyan kellene a hajléktalansággal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe a kórházban – közölte a svéd rendőrség. Három sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak.","shortLead":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe...","id":"20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c88f59-be3d-4446-9852-d1bbc6933da5","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","timestamp":"2018. június. 19. 14:59","title":"Újabb halottja van a malmői lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált kétsarkú kalapja egy lyoni árverésen.","shortLead":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált...","id":"20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9fd204-980b-48c2-bc1c-faccf97dc5e4","keywords":null,"link":"/elet/20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","timestamp":"2018. június. 18. 20:47","title":"Ön fizetne 113 milliót egy kalapért? És ha Napóleoné lenne? Valaki megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg a Normafa kapuja elnevezésű látogatóközpont építéséhez kell kivágni a fákat, amelyhez az önkormányzat egy új épületet is fel akar építeni. ","shortLead":"Elvileg a Normafa kapuja elnevezésű látogatóközpont építéséhez kell kivágni a fákat, amelyhez az önkormányzat egy új...","id":"20180619_Nagy_teruleten_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54832cd3-e9d0-4708-a4e0-9c7c8123d107","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Nagy_teruleten_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","timestamp":"2018. június. 19. 08:07","title":"Nagy területen vágtak ki fákat a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem szólták meg. Most viszont eldurvult a helyzet. ","shortLead":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem...","id":"20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f9e57-026b-40f7-b82a-a9c7aa139898","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","timestamp":"2018. június. 19. 12:55","title":"Forró kávéval öntött le, majd megütött egy utast egy buszsofőr Kelenföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon több lesz a napsütés, de itt is előfordulhat helyenként zápor, zivatar. ","shortLead":"A Dunántúlon több lesz a napsütés, de itt is előfordulhat helyenként zápor, zivatar. ","id":"20180618_Ma_is_lecsaphatnak_viharok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a2b303-1cc4-4ccc-9fea-1ccbdb2f232d","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Ma_is_lecsaphatnak_viharok","timestamp":"2018. június. 18. 05:18","title":"Ma is lecsaphatnak viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más cégnév alatt, de az elmúlt hónapok legsúlyosabb adatgyűjtési botrányában érintett Cambridge Analytica egykori adatelemzői segítségével megkezdődött Donald Trump 2020-as kampánya – tudta meg az AP. ","shortLead":"Más cégnév alatt, de az elmúlt hónapok legsúlyosabb adatgyűjtési botrányában érintett Cambridge Analytica egykori...","id":"20180619_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook_botrany_donald_trump_elnokvalasztasi_kampany_2020","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa532b1-70de-43ea-8355-8b7b31fb256a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook_botrany_donald_trump_elnokvalasztasi_kampany_2020","timestamp":"2018. június. 19. 10:03","title":"A Facebook-botrány egyik főkolomposa mozgathatja az új Trump-kampány szálait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1f211-9462-4469-a16e-f645b006f25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az igen limitált darabszámban készült járgány sikerrel kombinálja egymással egy személyautó kényelmét és elegenciáját egy valódi terepjáró extra képességeivel.","shortLead":"Ez az igen limitált darabszámban készült járgány sikerrel kombinálja egymással egy személyautó kényelmét és...","id":"20180619_szovjet_divatterepjaro_brezsnyev_kulonleges_volga_uaz_gaz_orosz_vadaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9c1f211-9462-4469-a16e-f645b006f25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60e8af7-e1ba-403b-aa55-8f96e098dc66","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_szovjet_divatterepjaro_brezsnyev_kulonleges_volga_uaz_gaz_orosz_vadaszat","timestamp":"2018. június. 19. 13:21","title":"Szovjet divatterepjáró a 70-es évekből, íme Brezsnyev különleges Volgája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]