[{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket használhassanak a szurkolók – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség háttérbeszélgetésén.","shortLead":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket...","id":"20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0bb01-6338-4155-a448-95a5412eb55c","keywords":null,"link":"/sport/20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","timestamp":"2018. június. 18. 08:30","title":"Orbán kedvenc stadionkelléke ellen érvel az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási engedélyeket találtak a szír férfinél. ","shortLead":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási...","id":"20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1849fb-c23d-43dd-8ab1-451fa0ff7159","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","timestamp":"2018. június. 18. 12:37","title":"Egy asztalnyi hamis személyije volt az Athénban elfogott embercsempésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b953f767-e07b-4217-b000-21a657f2a79c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Idén Montreal ad otthont a mesterséges intelligencia éves seregszemléjeként számon tartott RoboCupnak, ahol humanoid robotok labdarúgás formájában demonstrálják, hol is tart most a gépek helyzetfelismerő képessége és ügyessége. ","shortLead":"Idén Montreal ad otthont a mesterséges intelligencia éves seregszemléjeként számon tartott RoboCupnak, ahol humanoid...","id":"20180618_robocup_soccer_vilagbajnoksag_foci_mesterseges_intelligencia_foci_vb_robotfoci","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b953f767-e07b-4217-b000-21a657f2a79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d752f080-d9ab-4348-bf13-852a29db6a39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_robocup_soccer_vilagbajnoksag_foci_mesterseges_intelligencia_foci_vb_robotfoci","timestamp":"2018. június. 18. 18:10","title":"Ma is indul egy focivébé, és hamarosan ez is lesz annyira izgalmas, mint az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","shortLead":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","id":"20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090ffd5d-7262-430f-ab9e-567ba68dac2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","timestamp":"2018. június. 18. 13:32","title":"Egy vagyont fizetett valaki Elvis oroszlános gyűrűjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c1e03a-6089-4fee-9ef7-ea1ac4b640cd","c_author":"BI","category":"elet","description":"Bár bombasztikus teljesítményt nyújtott Mexikó válogatottja a németek ellen, a gól után tapasztalható „földrengést” azért ne vegyük komolyan.","shortLead":"Bár bombasztikus teljesítményt nyújtott Mexikó válogatottja a németek ellen, a gól után tapasztalható „földrengést”...","id":"20180618_Foldrenges_a_szurkoloi_oromtol_Meg_a_kerdesunket_is_kinevette_a_szakember","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c1e03a-6089-4fee-9ef7-ea1ac4b640cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381537b0-aee3-428b-8bb5-a032e65ef8f7","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Foldrenges_a_szurkoloi_oromtol_Meg_a_kerdesunket_is_kinevette_a_szakember","timestamp":"2018. június. 18. 11:06","title":"Földrengés a szurkolói örömtől? Még a kérdésünket is kinevette a szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"","category":"elet","description":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","shortLead":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","id":"20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f4c1e-7338-4d92-9681-d0727042b06b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","timestamp":"2018. június. 19. 16:42","title":"Csak erős idegzetűeknek: így sírnak a szüleiktől elválasztott gyerekek az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan kapcsolnak be mindenkinél.","shortLead":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan...","id":"20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9378e-654e-4c0d-a866-cebc853608b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","timestamp":"2018. június. 19. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Mostantól ingyen küldhet SMS-t a számítógépe böngészőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba Hollandiában.","shortLead":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba...","id":"20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bab3fdb-b2a5-40b8-a450-c4dd77642bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","timestamp":"2018. június. 18. 10:18","title":"Teherautó gázolt egy holland popfesztivál közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]