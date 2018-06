Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este a Papp László Budapest Sportarénában az utolsó másfél évtized egyik legfontosabb indie-zenekara, a kanadai-amerikai Arcade Fire. Ott voltunk.","shortLead":"Elsöprő erejű, okos, szellemes, vicces és táncos, a zenekar legjobb dalait prezentáló koncertet adott tegnap este...","id":"20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10d349d-3365-42fe-8ace-e2c03c518501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd76e3-e8cf-4df5-9438-08ebd9674eba","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Vidam_vasarnap_ilyen_volt_az_Arcade_Fire_Budapesten","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Vidám vasárnap – ilyen volt az Arcade Fire Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák az ilyen esetek.","shortLead":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák...","id":"20180617_szemben_forgalommal_auto_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a78492-4bc8-44b5-8558-994ef5e0b308","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szemben_forgalommal_auto_video","timestamp":"2018. június. 17. 20:42","title":"Videó: Hiába dudáltak az autósnak a Budaörsi úton, csak jött-jött szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tízemeletes ház második emeletén lévő lakások egyikében csaptak fel a lángok. ","shortLead":"A tízemeletes ház második emeletén lévő lakások egyikében csaptak fel a lángok. ","id":"20180619_Kigyulladt_egy_panellakas_Gazdagreten_negyen_korhazba_kerultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec738b2-7772-4de9-afb7-74c7acf9cdb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Kigyulladt_egy_panellakas_Gazdagreten_negyen_korhazba_kerultek","timestamp":"2018. június. 19. 10:11","title":"Kigyulladt egy panellakás Gazdagréten, négyen kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8193f1-5e58-4dbf-9785-b682410af313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csúcstelefonnal rukkol ki az Oppo, amelyet hamarosan megismerhet a világ. Az eddigi kiszivárogtatások alapján a készülék feladhatja a leckét a konkurenseknek.","shortLead":"Csúcstelefonnal rukkol ki az Oppo, amelyet hamarosan megismerhet a világ. Az eddigi kiszivárogtatások alapján...","id":"20180618_oppo_findx_specifikacio_csucstelefon_parizsi_bemutatoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8193f1-5e58-4dbf-9785-b682410af313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30541e7b-af38-4268-8ade-4b76f5843305","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_oppo_findx_specifikacio_csucstelefon_parizsi_bemutatoja","timestamp":"2018. június. 18. 10:03","title":"Kiderült, mikor mutatja be a baráti árairól ismert Oppo az új csúcstelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","shortLead":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","id":"20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5106e3-7958-4e7c-ac2f-4c325819cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","timestamp":"2018. június. 19. 08:50","title":"Tóth Bertalan reméli, hogy Mesterházy csak félrenyomta a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghaladta a másfél milliót a Change.org weboldalon hétfőre a tervezett orosz nyugdíjreform ellen tiltakozók száma, a reform a nők nyugdíjkorhatárát 55-ről fokozatosan 63 évre, a férfiakét pedig 60-ról 65 évre emelné fel.","shortLead":"Meghaladta a másfél milliót a Change.org weboldalon hétfőre a tervezett orosz nyugdíjreform ellen tiltakozók száma...","id":"20180618_Masfel_millios_tomeg_tiltakozik_Oroszorszagban_a_nyugdijkorhatar_felemelese_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e906a4a-40e3-4ad6-9ae0-a1f8a1ade1a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Masfel_millios_tomeg_tiltakozik_Oroszorszagban_a_nyugdijkorhatar_felemelese_ellen","timestamp":"2018. június. 18. 15:39","title":"Másfél milliós tömeg tiltakozik Oroszországban a nyugdíjkorhatár felemelése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról, amikor a buszuknak nekicsapódott egy személyautó. A gyerekek nem sérültek meg, a balesetnek egy halálos áldozata van.","shortLead":"A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium diákjai éppen hazafelé tartottak a romániai osztálykirándulásukról...","id":"20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ab94c3-0cfb-4d9f-8a40-556b3d0a77f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dbf51d-8c6b-4abf-a351-462170967470","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_Balesetezett_egy_kiskunhalasi_osztaly_kirandulo_busza_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 17. 19:47","title":"Balesetezett egy kiskunhalasi osztály kiránduló busza Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a0675c-bb32-4508-bd55-0cca4ef79df3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország nem az a hely, ahol jelenleg tömeges mennyiségben lehet árusítani elektromos járműveket.","shortLead":"Oroszország nem az a hely, ahol jelenleg tömeges mennyiségben lehet árusítani elektromos járműveket.","id":"20180618_lada_orosz_auto_villanyauto_akkumulator_elektromos_nissan_leaf_tesla_model_x","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a0675c-bb32-4508-bd55-0cca4ef79df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc15fbe-d146-44d9-bb09-15838ee3fbb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_lada_orosz_auto_villanyauto_akkumulator_elektromos_nissan_leaf_tesla_model_x","timestamp":"2018. június. 18. 11:21","title":"A Lada országában szinte senkinek sem kellenek a villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]