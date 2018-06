Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"XXXTentacion húszéves volt.","shortLead":"XXXTentacion húszéves volt.","id":"20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04d6f6f-96ba-4458-a352-bfa980d6255e","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","timestamp":"2018. június. 19. 10:41","title":"A nyílt utcán lőtték le az egyik legnépszerűbb amerikai rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Antidemokratikus trendeket diktál Magyarország és Lengyelország, ezzel a legproblémásabb tagállamok között van, írja Soros és fia.","shortLead":"Antidemokratikus trendeket diktál Magyarország és Lengyelország, ezzel a legproblémásabb tagállamok között van, írja...","id":"20180618_Soros_Magyarorszag_is_okozoja_az_EU_valsaganak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0361b8-19f9-4f8d-890c-5341849dae3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Soros_Magyarorszag_is_okozoja_az_EU_valsaganak","timestamp":"2018. június. 18. 11:58","title":"Soros: Magyarország is okozója az EU válságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk demójánál elfelejtettek megemlíteni egy igen fontos részletet.","shortLead":"A pillanat izgalmával magyarázta az Intel egyik képviselője, hogy az egyébként valóban szenzációs 28 magos processzoruk...","id":"20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6f35b-2fa2-43fa-86af-245cd08a2d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_intel_28_magos_processzor_demojan_nem_beszeltek_a_tulhuzasrol","timestamp":"2018. június. 19. 17:03","title":"Egyetlen szót felejtettek el, de ez elég volt, hogy kínossá váljon az Intel új processzorának demója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","shortLead":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","id":"20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2c966c-7fa2-4e81-ab90-d3469fb7e15f","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","timestamp":"2018. június. 19. 10:54","title":"83 ezer gyerekpornófotót őrizgetett, 10 év fegyházat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970aeffe-c03b-4c93-bcae-13ef10c2c13f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt jó ötlet nagyértékű ékszereket vinni az oroszországi labdarúgó világbajnokságra. Ezt 250 millió forintnyi tanulópénz árán vésheti észbe egy kolumbiai szurkoló.","shortLead":"Nem volt jó ötlet nagyértékű ékszereket vinni az oroszországi labdarúgó világbajnokságra. Ezt 250 millió forintnyi...","id":"20180619_250_millio_forintnyi_ekszert_raboltak_el_egy_kolumbiai_szurkolotol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970aeffe-c03b-4c93-bcae-13ef10c2c13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40417d46-abc1-4a55-a98e-a91cd5bf98da","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_250_millio_forintnyi_ekszert_raboltak_el_egy_kolumbiai_szurkolotol","timestamp":"2018. június. 19. 10:46","title":"250 millió forintnyi ékszert raboltak el egy kolumbiai szurkolótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c652b2ad-40d4-442f-b901-f3247aade155","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"A piknik szó eredeti jelentése nagyjából annyit tesz: fitymálva csipegetni. Cikkünkben elkalandozunk kicsit a magyar történelemben, és megnézzük, hányféleképpen piknikeztek régen, valamint azt is, hogy mit is találhatunk az elmúlt évszázadok és a jelen piknikes kosaraiban.","shortLead":"A piknik szó eredeti jelentése nagyjából annyit tesz: fitymálva csipegetni. Cikkünkben elkalandozunk kicsit a magyar...","id":"20180606_Piknik_regen_es_most__fitymalva_csipegetve_mulat_a_magyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c652b2ad-40d4-442f-b901-f3247aade155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885c3de3-73a6-4b71-9ecc-1e176da405df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Piknik_regen_es_most__fitymalva_csipegetve_mulat_a_magyar","timestamp":"2018. június. 18. 07:24","title":"Piknik régen és most – fitymálva csipegetve mulat a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek...","id":"20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f493bed-8e89-467f-b39c-7229d9c7943d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 08:21","title":"Részegen ült a volánhoz, a ház kerítésében állt meg a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol francia fajtákat tenyészt. Az ukrán határ közelében valódi baromfiidillt találtunk, két nagyon elszánt pályaelhagyóval.","shortLead":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol...","id":"20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c66eb-0836-410d-9ed8-7b690bd37390","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","timestamp":"2018. június. 18. 06:30","title":"Valaki megmutatná már a magyaroknak, milyen az igazán finom csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]