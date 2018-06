Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sokakat felháborított Matteo Salvini javaslata. A Liga politikusa úgy fogalmazott, hogy az Olaszországban illegálisan élő külföldieket kitoloncolják, de az olaszországi romákat \"sajnos\" ott kell tartaniuk.","shortLead":"Sokakat felháborított Matteo Salvini javaslata. A Liga politikusa úgy fogalmazott, hogy az Olaszországban illegálisan...","id":"20180618_a_romak_osszeszamlalasat_javasolta_az_olasz_belugyminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42777001-6ca6-4653-a8cf-8d01bb0ef608","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_a_romak_osszeszamlalasat_javasolta_az_olasz_belugyminiszter","timestamp":"2018. június. 18. 19:35","title":"A romák összeszámlálását javasolta az olasz belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után szakadt be, hogy az MNB közölte: őket az vezérli, hogy az inflációs célt tartsák, nem az árfolyamot. Egy jegybanki nyugtatás után azonban erősödni kezdett a forint.","shortLead":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után...","id":"20180619_325_forint_egy_euro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b47022-2aaa-47af-aa9b-00b46e67927c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_325_forint_egy_euro","timestamp":"2018. június. 19. 15:11","title":"325 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe a kórházban – közölte a svéd rendőrség. Három sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak.","shortLead":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe...","id":"20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c88f59-be3d-4446-9852-d1bbc6933da5","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","timestamp":"2018. június. 19. 14:59","title":"Újabb halottja van a malmői lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek viselésétől, ezért inkább otthagyja a pártot. A hvg.hu úgy tudja: Hadházy Ákos kilépésével csak azt előzte meg, hogy egykori pártja kizárja.","shortLead":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek...","id":"20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04555193-f7ab-4f8a-90e3-ae8d3d1277ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"Hadházy Ákos kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad80ae7-09c1-44b9-aa80-305208a35fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég egy 36 éves programozó ragadott kamerát azért, hogy bebizonyítsa, a kosárlabda is \"lapos\". Pontosabban: hogy trollkodjon egy jóízűt a laposföld-hívőkkel.","shortLead":"Nemrég egy 36 éves programozó ragadott kamerát azért, hogy bebizonyítsa, a kosárlabda is \"lapos\". Pontosabban...","id":"20180619_Iaposfold_hivok_kosarlabda_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad80ae7-09c1-44b9-aa80-305208a35fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e0b598-bcc9-4b4d-9737-54227aafd325","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_Iaposfold_hivok_kosarlabda_foto","timestamp":"2018. június. 19. 08:03","title":"Így sem rendezték még le a laposföld-hívőket: bebizonyították egy kosárlabdáról, hogy \"lapos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd174f3a-cad1-4c7b-8086-270c004921c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A költő 90 éves volt. ","shortLead":"A költő 90 éves volt. ","id":"20180620_Meghalt_Kanyadi_Sandor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd174f3a-cad1-4c7b-8086-270c004921c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b98077-cc6a-49f8-ba72-cdfefcb33a88","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Meghalt_Kanyadi_Sandor","timestamp":"2018. június. 20. 11:28","title":"Meghalt Kányádi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","id":"20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1349dc-ddca-4c2a-a1f8-72a51ace4a25","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","timestamp":"2018. június. 18. 21:25","title":"Orbán bevándorlásellenes pártformációt hozna létre a jövő évi EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","shortLead":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","id":"20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa12931f-ea92-412d-a99c-af27394918cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","timestamp":"2018. június. 19. 11:53","title":"Sokkal jobban megbíznak a magyarok az EU-ban, mint a legtöbb európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]