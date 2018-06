Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele az Alaptörvénybe, hogy Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.","shortLead":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele...","id":"20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b64c79a-e5dc-4d53-ae74-76daa47e37d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","timestamp":"2018. június. 19. 10:22","title":"Szombathelyi megyéspüspök mondta meg a kormánynak, hogyan kellene a hajléktalansággal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első tizenegyespárbajnál. De még nem tartunk ott, hétfőn bemutatkoznak Tunézia ellen, és most nem fogadható el tőlük más, mint a győzelem. ","shortLead":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első...","id":"20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b76f-f0fb-4875-a12c-c3f811830067","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"A nap meccse: tudunk-e még hinni Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ff4cd8-b985-403e-ac4d-fff1b180d4d8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Minél sikeresebb egy családi vállalkozás, annál inkább szembesül azzal a problémával, hogy a rokonság már nem elég a cég irányításához. A HVG Extra Business két magyar családi vállalkozásnál kutakodott arról, hogyan kezelték a cég növekedésével előálló feladatokat.","shortLead":"Minél sikeresebb egy családi vállalkozás, annál inkább szembesül azzal a problémával, hogy a rokonság már nem elég...","id":"20180619_A_csaladtagok_nem_feltetlenul_a_legjobb_szakemberek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4ff4cd8-b985-403e-ac4d-fff1b180d4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bddf2-c240-4463-ba08-bae16487553a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180619_A_csaladtagok_nem_feltetlenul_a_legjobb_szakemberek","timestamp":"2018. június. 19. 14:30","title":"A családtagok nem feltétlenül a legjobb szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","shortLead":"A garanciát az EU bankja nyújtja.","id":"20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b901fd-3d84-470f-943f-902e415862e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aeef01-2696-4fcf-a313-5e9fd470f428","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180619_Kedvezo_hitelt_kaphatnak_tarsadalmi_vallalkozasok_es_civil_szervezetek","timestamp":"2018. június. 19. 13:46","title":"Kedvező hitelt kaphatnak társadalmi vállalkozások és civil szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulág-emlékművet avattak a III. kerületben, a miniszterelnök pedig avatóbeszédet mondott. De többnyire a brüsszeli bürokraták ellen beszélt.","shortLead":"Gulág-emlékművet avattak a III. kerületben, a miniszterelnök pedig avatóbeszédet mondott. De többnyire a brüsszeli...","id":"20180619_Orban_Magyarorszag_soha_nem_termelt_ki_elnyomo_ideologiakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41034b5-6e75-4fd0-9617-df8a945ae0b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Orban_Magyarorszag_soha_nem_termelt_ki_elnyomo_ideologiakat","timestamp":"2018. június. 19. 10:52","title":"Orbán: Magyarország soha nem termelt ki elnyomó ideológiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Jelentős károkat okozó belső szabotázsról tájékoztatta Elon Musk vezérigazgató a Tesla alkalmazottait egy körlevélben, amit az amerikai CNBC tévécsatorna hozott nyilvánosságra. ","shortLead":"Jelentős károkat okozó belső szabotázsról tájékoztatta Elon Musk vezérigazgató a Tesla alkalmazottait egy körlevélben...","id":"20180619_Nem_leptettek_elo_szabotalta_a_gyartast_egy_Teslaalkalmazott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c580baf-f782-4f86-a0b1-d225f8074a2a","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180619_Nem_leptettek_elo_szabotalta_a_gyartast_egy_Teslaalkalmazott","timestamp":"2018. június. 19. 14:12","title":"Nem léptették elő, szabotálta a gyártást egy Tesla-alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt szeretné, hogy szűnjön meg a határon az úgynevezett „tranzitzóna”, amelyekben szerinte gyakorlatilag fogva tartják a háború és üldöztetés elől menekülő embereket.","shortLead":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt...","id":"20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93be2af-361c-4a9f-99f9-be044ded8406","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 13:14","title":"Az ENSZ felszólította Magyarországot, hogy növelje a menedékkérők esélyeit, hogy beléphessenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghaladta a másfél milliót a Change.org weboldalon hétfőre a tervezett orosz nyugdíjreform ellen tiltakozók száma, a reform a nők nyugdíjkorhatárát 55-ről fokozatosan 63 évre, a férfiakét pedig 60-ról 65 évre emelné fel.","shortLead":"Meghaladta a másfél milliót a Change.org weboldalon hétfőre a tervezett orosz nyugdíjreform ellen tiltakozók száma...","id":"20180618_Masfel_millios_tomeg_tiltakozik_Oroszorszagban_a_nyugdijkorhatar_felemelese_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e906a4a-40e3-4ad6-9ae0-a1f8a1ade1a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Masfel_millios_tomeg_tiltakozik_Oroszorszagban_a_nyugdijkorhatar_felemelese_ellen","timestamp":"2018. június. 18. 15:39","title":"Másfél milliós tömeg tiltakozik Oroszországban a nyugdíjkorhatár felemelése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]