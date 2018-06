Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási engedélyeket találtak a szír férfinél. ","shortLead":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási...","id":"20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1849fb-c23d-43dd-8ab1-451fa0ff7159","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","timestamp":"2018. június. 18. 12:37","title":"Egy asztalnyi hamis személyije volt az Athénban elfogott embercsempésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63d3b5c-dc8d-4803-9a39-71baae429d65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kizárólag Nagy Márton tiszteletére öltöztették díszbe az iskolát, és a vendégek is mind miatta jöttek el.\r

\r

","shortLead":"Kizárólag Nagy Márton tiszteletére öltöztették díszbe az iskolát, és a vendégek is mind miatta jöttek el.\r

\r

","id":"20180619_Matraszentimren_egyetlen_fiu_jart_a_nyolcadik_osztalyba_de_megtartottak_a_ballagast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c63d3b5c-dc8d-4803-9a39-71baae429d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35346892-b33f-499d-af47-e88257781b90","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Matraszentimren_egyetlen_fiu_jart_a_nyolcadik_osztalyba_de_megtartottak_a_ballagast","timestamp":"2018. június. 19. 16:14","title":"Mátraszentimrén egyetlen fiú járt a nyolcadik osztályba, de megtartották a ballagást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","shortLead":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","id":"20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dd93a9-af35-4231-9ead-e3917ad667e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","timestamp":"2018. június. 20. 11:36","title":"6320 százalékkal nőtt a szponzori bevétel Mészáros Lőrinc horvát csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem szólták meg. Most viszont eldurvult a helyzet. ","shortLead":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem...","id":"20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f9e57-026b-40f7-b82a-a9c7aa139898","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","timestamp":"2018. június. 19. 12:55","title":"Forró kávéval öntött le, majd megütött egy utast egy buszsofőr Kelenföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott, hogy az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának intézeteiben feltűnően népszerű a bevándorlás, gendertéma és a homoszexualitás kutatása. Névvel, fotóval, konkrét tanulmányok megnevezésével fel is sorolták a lap online oldalán kedden közzétett cikkben, konkrétan kikre illetve mire gondoltak. Szerző nincs a cikkhez feltüntetve. \r

\r

","shortLead":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott...","id":"20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4adc4c-8e1e-4913-b0f1-0f4d47417056","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","timestamp":"2018. június. 19. 21:12","title":"Megint listázott a Figyelő, most az MTA társadalomkutatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0229aa6-3075-4d4e-b109-33ef037a93cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg két órán belül helyreáll a szolgáltatás. ","shortLead":"Elvileg két órán belül helyreáll a szolgáltatás. ","id":"20180620_Egesz_Cegleden_nincs_ivoviz_eltort_egy_vezetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0229aa6-3075-4d4e-b109-33ef037a93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a196cf7-f0f4-453e-9269-f6854bc14523","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Egesz_Cegleden_nincs_ivoviz_eltort_egy_vezetek","timestamp":"2018. június. 20. 11:55","title":"Egész Cegléden nincs ivóvíz, eltört egy vezeték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c162a7-2b25-4a19-8824-b3fef4069720","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szünetben még 0-0 volt az állás, aztán pillanatok alatt felfordult a világ. Oroszország ezzel tovább jut a csoportból.","shortLead":"A szünetben még 0-0 volt az állás, aztán pillanatok alatt felfordult a világ. Oroszország ezzel tovább jut a csoportból.","id":"20180619_Oroszorszag_15_perc_alatt_kivegezte_Egyiptomot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c162a7-2b25-4a19-8824-b3fef4069720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a06065-683f-4a6f-a96a-cf60e40e88a3","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Oroszorszag_15_perc_alatt_kivegezte_Egyiptomot","timestamp":"2018. június. 19. 21:51","title":"Oroszország 15 perc alatt kivégezte Egyiptomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB szerint „nem véletlen nincs barátja” Hadházynak.","shortLead":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB...","id":"20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649d512-3097-4fd3-b569-9c495bad41e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","timestamp":"2018. június. 20. 11:57","title":"SRB még belerúgott egyet az LMP-ből kilépő Hadházyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]