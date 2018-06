Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1350fe4c-7dd2-45cd-b733-73763cf3f46e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futballszurkolói fanatizmus egyik radikális irányzata az autókra szerelt kiegészítőké. A visszapillantó-zokni talán ebben a csúcs.","shortLead":"A futballszurkolói fanatizmus egyik radikális irányzata az autókra szerelt kiegészítőké. A visszapillantó-zokni talán...","id":"20180618_visszapillanto_futballszurkolo_foci_vb_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1350fe4c-7dd2-45cd-b733-73763cf3f46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728cfc3b-0081-4eba-bf3e-070b05086024","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_visszapillanto_futballszurkolo_foci_vb_2018","timestamp":"2018. június. 18. 14:40","title":"Egyébként is béna, de a rendőrség sem tolerálja a visszapillantóra húzott zoknikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Percre pontosan jelzi majd a népszerű képmegosztó, ki mennyi ideig nyomkodta az appot egy-egy nap. Az újítás ezzel együtt segítséget is kínál, ha használója úgy érzi, ideje lenne visszavenni kicsit.","shortLead":"Percre pontosan jelzi majd a népszerű képmegosztó, ki mennyi ideig nyomkodta az appot egy-egy nap. Az újítás ezzel...","id":"20180619_instagram_user_insights_hasznalati_ido_android_p_uj_funkciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03904730-9b3a-4fcf-80a8-5e317762bf0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_instagram_user_insights_hasznalati_ido_android_p_uj_funkciok","timestamp":"2018. június. 19. 15:03","title":"Túl sokat pörgeti az az Instagramot? Beépítenek az appba egy funkciót, ami segíthet a leszokásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","shortLead":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","id":"20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2e4fc3-88bf-4abd-b27a-f49dab3bb788","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","timestamp":"2018. június. 18. 17:05","title":"Keresztény vezetés szak indul a Kaposvári Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53508-b7dc-4287-a32b-1456063d214a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az installáció Christo, a csomagolóművész első köztéri alkotása.","shortLead":"Az installáció Christo, a csomagolóművész első köztéri alkotása.","id":"20180619_Christo_csomagolomuvesz_installacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c53508-b7dc-4287-a32b-1456063d214a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10d4a4a-47bf-492f-affa-fc81dee31097","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Christo_csomagolomuvesz_installacio","timestamp":"2018. június. 19. 16:57","title":"Több mint 7500 olajhordó lebeg a londoni Hyde Park Serpentine taván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érintett területekről tilos kivinni méheket. ","shortLead":"Az érintett területekről tilos kivinni méheket. ","id":"20180619_Betegek_a_mehek_Pecs_kornyeken_zarlatot_rendeltek_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58e0237-7216-41fb-bd35-4fc1574793a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Betegek_a_mehek_Pecs_kornyeken_zarlatot_rendeltek_el","timestamp":"2018. június. 19. 11:36","title":"Betegek a méhek Pécs környékén, zárlatot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b296a9e1-1481-4d52-addc-54fe7c8a859f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legmegdöbbentőbb, legviccesebb tényeivel szembesülhet egy okostelefonos alkalmazásban.","shortLead":"A világ legmegdöbbentőbb, legviccesebb tényeivel szembesülhet egy okostelefonos alkalmazásban.","id":"20180618_meghokkento_allitasok_vicces_tenyek_uberfacts","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b296a9e1-1481-4d52-addc-54fe7c8a859f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab69698-1766-49a4-b1bc-1e29668f95ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_meghokkento_allitasok_vicces_tenyek_uberfacts","timestamp":"2018. június. 18. 19:03","title":"Meghökkentő állítások, hihetetlen tények: amit itt felsorolnak, az mind igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab","c_author":"Boldogkői Zsolt","category":"tudomany","description":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős kételyek fogalmazódnak meg a modern biológia eredményeinek gyógyászatban való alkalmazhatóságát illetően, sőt a tudományt magát is érik támadások. A gyógyszeripar kutatás-fejlesztési befektetéseinek megtérülési rátája óriási mértékben zuhan, 2020-ra nulla értéket vizionálnak. Az egészségügy hétköznapjai egyes országokban katasztrofálisak, a forráshiány pedig világjelenség. Mi az igazság, és van-e kiút? E kérdésekről szól Boldogkői Zsolt professzor írása.","shortLead":"A tudományalapú orvoslás társadalmi tekintélye igen alacsony szintre lavírozta magát mára. A szakmán belülről erős...","id":"20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c6b7c-f046-44a2-a906-91e743bd01ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4441ea93-9637-4085-92b5-b167248374ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_valsagban_a_modern_orvoslas_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2018. június. 19. 20:03","title":"Válságban a modern orvoslás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce39403-4e55-4ee1-a645-1f3dfebcab8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő adásában. Köztük saját szövetségesüket, a Párbeszédet is, amely szerinte csak \"lelkileg\" jelentett segítséget az áprilisi választáson, tényleges támogatottsága nincs is. Ő viszont „rendbe teszi a gondolkodást baloldali igényeséggel”.\r

\r

","shortLead":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő...","id":"20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bce39403-4e55-4ee1-a645-1f3dfebcab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdda5fdb-2bbe-481a-a9ee-e27f77cec780","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"„Láttunk már pártok élén hülyéket” – Szanyi kapitány éhgyomorral elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]