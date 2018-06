Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","shortLead":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","id":"20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f000fb-196e-45e6-bdee-21efaa2422b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Napi néhány perc, és empatikusabb lesznek a kollégák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere arról is beszél Nagyváradon, hogy Szent István közvetlen kapcsolatba került a mindenhatóval, amikor felkenték királynak. A Szent László Napok célja a családokhoz és fiatalokhoz közelebb vinni a Szent László-i eszmeiséget.\r

\r

","shortLead":"Az Emmi minisztere arról is beszél Nagyváradon, hogy Szent István közvetlen kapcsolatba került a mindenhatóval, amikor...","id":"20180618_Kasler_Miklos_a_Szen_Korona_tan_a_vilagon_egyedulallo_erokent_nemzetosszetarto_erove_valt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d3506a-d816-4c31-9728-b4d85b44a38b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Kasler_Miklos_a_Szen_Korona_tan_a_vilagon_egyedulallo_erokent_nemzetosszetarto_erove_valt","timestamp":"2018. június. 18. 12:17","title":"Kásler Miklós: A Szent Korona-tan a világon egyedülálló erőként nemzetösszetartó erővé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Legyen elég ebből a komédiából. Ha mindenki orbánista, vallják már be. Vélemény.","shortLead":"Legyen elég ebből a komédiából. Ha mindenki orbánista, vallják már be. Vélemény.","id":"20180620_TGM_A_valosagosan_letezo_baloldal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ea71da-e4c3-4a54-af6a-4379ba5c6f6b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180620_TGM_A_valosagosan_letezo_baloldal","timestamp":"2018. június. 20. 08:20","title":"TGM: A valóságosan létező baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik tulajdonképpen minden modern Intel processzort érinti. Az viszont jó hír, hogy nem annyira veszélyes, mint a korábbiak.","shortLead":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik...","id":"20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4b79f-ca8c-4287-b765-7a9570a34191","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"Ez már több mint kínos: újabb sebezhetőséget találtak az Intel processzorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének sajátosságaihoz igazítsa. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének...","id":"20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3f13ca-eef9-4af7-a040-7ab8c8039d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","timestamp":"2018. június. 20. 07:10","title":"Nem lehet agyondolgoztatni az alkalmazottat – hol a munkaidő határa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a31303f-dd7a-4edb-879b-19d32f7076a4","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Hogyan készüljünk rá és mi lesz utána? Egy csokorba szedtük és megválaszoltuk a NAV-bekötéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket","shortLead":"Hogyan készüljünk rá és mi lesz utána? Egy csokorba szedtük és megválaszoltuk a NAV-bekötéssel kapcsolatos legfontosabb...","id":"adozona_20180615_Julius_elsejen_innen_es_tul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a31303f-dd7a-4edb-879b-19d32f7076a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea1c73-1754-40e2-a3cd-f7d4a8eda116","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180615_Julius_elsejen_innen_es_tul","timestamp":"2018. június. 18. 13:30","title":"Július elsején innen és túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Először vette fel a mentális rendellenességeket felsoroló listájára a WHO a videojáték-függőséget. ","shortLead":"Először vette fel a mentális rendellenességeket felsoroló listájára a WHO a videojáték-függőséget. ","id":"20180618_Hivatalos_mentalis_zavar_a_videojatekfuggoseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f66bf4-a817-40c6-8511-9b012a1ac3ee","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Hivatalos_mentalis_zavar_a_videojatekfuggoseg","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Hivatalos: mentális zavar a videojáték-függőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714a55f3-8029-4f8d-9b91-e562930fe667","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stílusosan búcsúztatták el az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron még múlt pénteken. A hangosbemondókból az itthon Forró szél címen vetített sorozat zenéje szólt, ami sokaknak talán Surda dalaként ismerősebb. A vonat folyamatosan dudált, így döcögött ki a már teljesen kihalt állomásról, az utasok és a személyzet integettek a kamerának. A 185 éves főpályaudvar szerepét az új pályaudvar veszi át, amely még félkész, de a peronok már használhatóak. A régi, patinás épületet a hírek szerint múzeummá alakítanák.","shortLead":"Stílusosan búcsúztatták el az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron még múlt pénteken. A hangosbemondókból...","id":"20180620_surda_dalaval_bucsuztattak_az_utolso_vonatot_a_regi_belgradi_fopalyaudvaron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714a55f3-8029-4f8d-9b91-e562930fe667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886b3608-2c25-48c9-b291-f6ecae03efec","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_surda_dalaval_bucsuztattak_az_utolso_vonatot_a_regi_belgradi_fopalyaudvaron","timestamp":"2018. június. 20. 09:20","title":"Surda dalával búcsúztatták az utolsó vonatot a régi belgrádi főpályaudvaron – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]