[{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem tudnak vele mit kezdeni, mert olyan hatáskörrel nem rendelkeznek.","shortLead":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem...","id":"20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711362d0-1afa-4cf3-a997-2e06a92f4c44","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","timestamp":"2018. június. 18. 17:35","title":"NAIH: A Figyelő listázása adatvédelmi szempontból is aggályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert kevés az orvos.","shortLead":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert...","id":"20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a22ff-89c9-4069-a929-65aab64e7107","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","timestamp":"2018. június. 18. 20:15","title":"Egyre drágábbak az egyre több beteget fogadó magánrendelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítője azt állítja, hogy egy civil rendőrautó lelassít 70-72 km/h sebességre kamionosok előtt, hogy az előző kamionokat kivegye a forgalomból. Mondjuk, a felvételen ez pont nem látszik.","shortLead":"A felvétel készítője azt állítja, hogy egy civil rendőrautó lelassít 70-72 km/h sebességre kamionosok előtt...","id":"20180619_civil_rendorauto_m7_kamion_szabalytalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61077732-625a-46b8-a13c-434c2b73fa98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_civil_rendorauto_m7_kamion_szabalytalan","timestamp":"2018. június. 19. 09:01","title":"Egy kamionos szerint a videóján szabálytalanságot provokálnak a rendőrök az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f2fb0a-7996-4b52-8c7c-12cb31d50f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladhatott ki és éghetett ki teljesen egy második emeleti panellakás kedd reggel a XI. kerületben. Négyen kerültek kórházba.","shortLead":"Valószínűleg elektromos zárlat miatt gyulladhatott ki és éghetett ki teljesen egy második emeleti panellakás kedd...","id":"20180619_sokkolo_paneltuz_ujbudan_egy_csecsemot_is_korhazba_vittek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77f2fb0a-7996-4b52-8c7c-12cb31d50f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9751f152-3958-4d2f-ac9b-6b06bca1cc24","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_sokkolo_paneltuz_ujbudan_egy_csecsemot_is_korhazba_vittek","timestamp":"2018. június. 19. 20:46","title":"Sokkoló paneltűz Újbudán, egy csecsemőt is kórházba vittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd29d13-cacc-4284-aa0a-173dd8aab97e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy sebesültről tudni, állapotukról ugyanakkor nincs hír. ","shortLead":"Négy sebesültről tudni, állapotukról ugyanakkor nincs hír. ","id":"20180618_Lovoldoztek_Malmoben_tobben_megserultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd29d13-cacc-4284-aa0a-173dd8aab97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9541711f-2d9a-41a5-8cdb-b4b6ad8af53d","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Lovoldoztek_Malmoben_tobben_megserultek","timestamp":"2018. június. 18. 21:31","title":"Lövöldöztek Malmöben, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz, egészséges nemzettudatuk legyen.","shortLead":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz...","id":"20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dad2b8a-4041-4d2f-96a0-267beb486ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. június. 18. 20:31","title":"Nem új tantárgy lesz, a meglévő tananyagba integrálják a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre már nem lesz választható az eva.","shortLead":"Jövőre már nem lesz választható az eva.","id":"20180620_Nem_verte_nagy_dobra_a_kormany_de_kivezet_egy_nepszeru_adot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058ce9c-7831-43e9-82da-a6af126e6312","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_verte_nagy_dobra_a_kormany_de_kivezet_egy_nepszeru_adot","timestamp":"2018. június. 20. 10:44","title":"Nem verte nagy dobra a kormány, de kivezet egy népszerű adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]