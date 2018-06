Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af578980-85a6-4e75-8943-976407e6044b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négy év alatt az átlagfizetés 42 százalékkal nőtt, a lakáshitelek átlagkamata pedig több mint 40 százalékkal 4,42 százalékra csökkent.","shortLead":"Négy év alatt az átlagfizetés 42 százalékkal nőtt, a lakáshitelek átlagkamata pedig több mint 40 százalékkal 4,42...","id":"20180618_Mennyit_visz_el_a_lakashitel_a_fizetesbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af578980-85a6-4e75-8943-976407e6044b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4673988-114b-4b4b-9cab-952a34314095","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Mennyit_visz_el_a_lakashitel_a_fizetesbol","timestamp":"2018. június. 18. 09:45","title":"Kevesebbet visz el a lakáshitel a fizetésből, de ez nem segít a pénzügyi analfabétákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53508-b7dc-4287-a32b-1456063d214a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az installáció Christo, a csomagolóművész első köztéri alkotása.","shortLead":"Az installáció Christo, a csomagolóművész első köztéri alkotása.","id":"20180619_Christo_csomagolomuvesz_installacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c53508-b7dc-4287-a32b-1456063d214a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10d4a4a-47bf-492f-affa-fc81dee31097","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Christo_csomagolomuvesz_installacio","timestamp":"2018. június. 19. 16:57","title":"Több mint 7500 olajhordó lebeg a londoni Hyde Park Serpentine taván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szingapúri találkozójukon azt ígérte az amerikai elnök, hogy felhagy a \"háborús játékokkal\". A közös amerikai–dél-koreai hadgyakorlatokra gondolt, amelyek közül a soron következőt most lemondták. Trump szerint ezek az események túl sokba kerülnek, ráadásul az észak-koreaiakkal zajló tárgyalások idején megtartani őket túl provokatív is.","shortLead":"Szingapúri találkozójukon azt ígérte az amerikai elnök, hogy felhagy a \"háborús játékokkal\". A közös...","id":"20180619_trump_betartja_amit_kim_dzsong_unnak_igert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2257e292-b22e-492b-8c98-8032735dc233","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_trump_betartja_amit_kim_dzsong_unnak_igert","timestamp":"2018. június. 19. 05:28","title":"Trump betartja, amit Kim Dzsong Unnak ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokáig hallgatott, de most mindent bepótolt.","shortLead":"Sokáig hallgatott, de most mindent bepótolt.","id":"20180619_Meghan_Markle_apja_visszatert_es_rogton_kinos_helyzetbe_hozta_a_lanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870af6b8-09c1-4fbf-8039-302b3f8a9875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0235da9-dd7e-4f47-ae42-2f48b9d8981e","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Meghan_Markle_apja_visszatert_es_rogton_kinos_helyzetbe_hozta_a_lanyat","timestamp":"2018. június. 19. 09:14","title":"Meghan Markle apja visszatért, és rögtön kínos helyzetbe hozta a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt szeretné, hogy szűnjön meg a határon az úgynevezett „tranzitzóna”, amelyekben szerinte gyakorlatilag fogva tartják a háború és üldöztetés elől menekülő embereket.","shortLead":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt...","id":"20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93be2af-361c-4a9f-99f9-be044ded8406","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 13:14","title":"Az ENSZ felszólította Magyarországot, hogy növelje a menedékkérők esélyeit, hogy beléphessenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Minden vágyam teljesült, nagyon boldog vagyok!\" – mesélte az egyik magyar játékoskísérő. ","shortLead":"\"Minden vágyam teljesült, nagyon boldog vagyok!\" – mesélte az egyik magyar játékoskísérő. ","id":"20180618_Lepacsiztak_Messivel_az_izlandiakat_kisero_magyar_gyerekek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a556-9c49-4108-b9ae-07807c48e2fe","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Lepacsiztak_Messivel_az_izlandiakat_kisero_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. június. 18. 09:10","title":"Lepacsiztak Messivel az izlandiakat kísérő magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján speciális karakterisztikájú, általános tematikájú műsorokat kell majd készítenie a győztesnek, napi 24 órában.","shortLead":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján...","id":"20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73892eb4-efd0-4519-8ba3-ba29dee88de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","timestamp":"2018. június. 19. 19:20","title":"24.hu: A Petőfi volt felelős szerkesztője indít új rádiót nemsokára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]