[{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","shortLead":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","id":"20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa12931f-ea92-412d-a99c-af27394918cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","timestamp":"2018. június. 19. 11:53","title":"Sokkal jobban megbíznak a magyarok az EU-ban, mint a legtöbb európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Jelentős károkat okozó belső szabotázsról tájékoztatta Elon Musk vezérigazgató a Tesla alkalmazottait egy körlevélben, amit az amerikai CNBC tévécsatorna hozott nyilvánosságra. ","shortLead":"Jelentős károkat okozó belső szabotázsról tájékoztatta Elon Musk vezérigazgató a Tesla alkalmazottait egy körlevélben...","id":"20180619_Nem_leptettek_elo_szabotalta_a_gyartast_egy_Teslaalkalmazott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c580baf-f782-4f86-a0b1-d225f8074a2a","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180619_Nem_leptettek_elo_szabotalta_a_gyartast_egy_Teslaalkalmazott","timestamp":"2018. június. 19. 14:12","title":"Nem léptették elő, szabotálta a gyártást egy Tesla-alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c21c2a2-9d88-4e0e-b8b9-67ba5b3c0cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családtámogatásokat és a családalapítást érintő konzultációban a Magyar Idők szerint megkérdeznék a férfiaktól, milyen kihívásokkal kell szembenézniük például az otthonteremtéskor.","shortLead":"A családtámogatásokat és a családalapítást érintő konzultációban a Magyar Idők szerint megkérdeznék a férfiaktól...","id":"20180620_johet_az_ujabb_nemzeti_konzultacio_orbanek_a_ferfiakat_is_kerdeznek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c21c2a2-9d88-4e0e-b8b9-67ba5b3c0cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db50367-3e23-435e-a699-b2e4216ba27c","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_johet_az_ujabb_nemzeti_konzultacio_orbanek_a_ferfiakat_is_kerdeznek","timestamp":"2018. június. 20. 05:54","title":"Jöhet az újabb nemzeti konzultáció, Orbánék a férfiakat is megkérdeznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük az eset rávilágított arra, mennyire fontos és sürgető újra megtanulnunk együtt élni őshonos nagyragadozóinkkal. Zavartalanságuk biztosításához a lakosság együttműködését kérik. ","shortLead":"A Robi medve körüli felhajtás miatt adott ki közleményt az állat- és természetvédelmi szervezet, mivel szerintük...","id":"20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbda978-524c-41a6-bf84-fbe5824d6c29","keywords":null,"link":"/elet/20180619_medve_szelfi_figyelmeztets","timestamp":"2018. június. 19. 14:06","title":"Ne kergesse a medvét, és a szelfizést is felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz, Győr-Moson-Sopron megyében 84 havi nettó megyei átlagbérért is megvásárolható egy ugyanekkora ingatlan. A budapesti átlagfizetésből hamarabb összejöhet egy agglomerációs ingatlan, és akadnak olyan megyék is, ahol az ottani 3 éves átlagbérért már 100 négyzetméteres ház kapható.","shortLead":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz...","id":"20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57bfccc-9ae5-48ef-8504-2b805e55d370","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","timestamp":"2018. június. 19. 09:54","title":"Hiába Budapesten a legmagasabb a fizetés, itt kell a legtöbbet dolgozni a lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek ezzel. ","shortLead":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek...","id":"20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bbfa8b-ed9f-4eff-a375-d462b7c04316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","timestamp":"2018. június. 18. 20:45","title":"Van egy magyar város, ahol nem építették, hanem felszántották a focipályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28800e44-1778-4e47-acf8-ebab5f5f356d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Puan 62 éves volt, a perth-i állatkert gondozói altatták el. ","shortLead":"Puan 62 éves volt, a perth-i állatkert gondozói altatták el. ","id":"20180619_Meghalt_a_vilag_legoregebb_szumatrai_orangutanja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28800e44-1778-4e47-acf8-ebab5f5f356d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e449500f-749a-4491-9e4d-44a3426153b4","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Meghalt_a_vilag_legoregebb_szumatrai_orangutanja","timestamp":"2018. június. 19. 10:12","title":"Meghalt a világ legöregebb szumátrai orangutánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","shortLead":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","id":"20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d308cc6b-af52-40c3-819d-7f84a0c7e9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","timestamp":"2018. június. 19. 21:59","title":"Trump: Nem akarom, de szükség van rá, hogy a migránsgyerekeket elvegyék a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]