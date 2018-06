A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.

Magyarország törvényellenesnek nyilvánította az üldözötteknek nyújtott segítséget, éppen a menekültek világnapján, ami mélyen megdöbbentő, írja közleményében a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok. Közleményükben az áll, elítélik az Országgyűlés által megszavazott törvényt, amely a börtönbüntetést is magában foglaló büntetőjogi szankciókat helyez kilátásba azon ügyvédek és civil szervezetek ellen, akik menekülteknek és bevándorlóknak nyújtanak segítséget.

A Nyílt Társadalom Alapítványok

nyomatékosan kéri az Európai Bizottságot, hogy késedelem nélkül tegyen jogi lépéseket a magyar kormány ellen, mivel az új törvény ellentétes az EU jogszabályaival.

Felszólítják továbbá az Európai Parlament tagjait, hogy kérjék számon a magyar kormányon az Európai Unió alapelveinek megsértését. Brüsszel azóta már vizsgálni is kezdte a Stop Sorost.

A Magyar Országgyűlés által szerdán megszavazott törvény egy konkrét törvénysértéssel, az „illegális bevándorlás elősegítésével, támogatásával” egészíti ki a magyar Büntető Törvénykönyvet, de azt olyan módon fogalmazza meg, hogy a teljes egészében törvényes jogi és humanitárius munkát is börtönnel fenyegeti. Szerintük világosan látszik, hogy ez a törvény nem azok ellen irányul, akik szándékosan jogellenes cselekedeteket támogatnak, mert az már eddig is bűntettnek minősült, hanem olyan cselekedeteket tesz büntethetővé, amelyek a nemzetközi jog alapján nemcsak törvényesek, hanem kötelezőek is.

A törvény eredetileg olyan magyarországi független civil szervezetek ellen indított kormányzati kampány részeként látott napvilágot, amelyek többek között a menekültek törvényes jogait védik, írják. A törvénymódosítás félreérthetetlenül olyan nem kormányzati szervezetek és ügyvédek ellen irányul, akik tanácsaikkal segítik a bevándorlókat és a menekülteket, és Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak nyújtanak segítséget a magyar és a nemzetközi jogszabályok alapján őket megillető jogokkal kapcsolatban.

A törvény szerintük szembemegy az uniós szabályozásokkal is, többet is idéznek, amelyeket sért:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról, kimondja az alapvető segítséghez való jogot addig, amíg a menedékjogi kérelmet elbírálják, ideértve a menedékjogi eljárásra vonatkozó információhoz való jogot és a jogi segítséget nyújtó csoportok megkeresésére vonatkozó jogot.

- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve a tartózkodási engedélyre való jogot mondja ki, amennyiben a menedékjogra vagy a kiegészítő védelemre vonatkozó feltételek teljesülnek.

- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EU irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról rendelkezik, kimondja, hogy az uniós állampolgárok harmadik országbeli családtagjait tartózkodási engedély illeti meg.