[{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","shortLead":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","id":"20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1942a6be-68e7-4e9e-b620-8072775f849f","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","timestamp":"2018. június. 20. 13:58","title":"Eltitkolta a HIV-fertőzöttséget egy magyar orvos, hogy munkát kapjon Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a72909-a28f-4230-a3fb-b4d400fc1917","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leányvállalata, a horvát INA az Észak-Adria és a Marica-tenger alatti gázmezők egyedüli tulajdonosává és kizárólagos üzemeltetőjévé válik.","shortLead":"Leányvállalata, a horvát INA az Észak-Adria és a Marica-tenger alatti gázmezők egyedüli tulajdonosává és kizárólagos...","id":"20180620_tengeri_olajmezoket_szerzett_a_mol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a72909-a28f-4230-a3fb-b4d400fc1917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a95cc4-7f9f-4d68-a69f-d1c1d76b9315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_tengeri_olajmezoket_szerzett_a_mol","timestamp":"2018. június. 20. 16:43","title":"Tengeri gázmezőket szerzett a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","shortLead":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","id":"20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106a6a2-67d0-4027-a5f9-e0561bad55cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","timestamp":"2018. június. 20. 11:22","title":"Friss kémfotókon az új Opel Astra, jön a sportos GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce8969c-1da9-4c06-9d94-23c0f547e38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vagy nagyon nem tetszett a vendég a pincérnőnek, vagy egy csúnya félreértés miatt rúgták ki.","shortLead":"Vagy nagyon nem tetszett a vendég a pincérnőnek, vagy egy csúnya félreértés miatt rúgták ki.","id":"20180620_Kopj_is_bele__uzent_a_pincer_a_blokkon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bce8969c-1da9-4c06-9d94-23c0f547e38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc816b2-95e4-47c4-a849-4b995c093ffe","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Kopj_is_bele__uzent_a_pincer_a_blokkon","timestamp":"2018. június. 20. 10:50","title":"„Köpj is bele” – üzent a pincér a blokkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már azt mondta, hogy tenyészti az ízéltlábúakat. Felelősségre vonni azonban mégsem ezért fogják.","shortLead":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már...","id":"20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5702e86d-5fb1-4ad6-b08d-c8c2064a5ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","timestamp":"2018. június. 19. 15:30","title":"Adócsalás miatt vonják felelősségre a düsseldorfi reptéren talált madárpókok gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c21280-a6a0-4149-8766-7c1f116e9b67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már késő este azt közölték, hogy nem terrorcselekmény történt, rövidzárlat okozhatta a robbanást.","shortLead":"Már késő este azt közölték, hogy nem terrorcselekmény történt, rövidzárlat okozhatta a robbanást.","id":"20180620_kisebb_robbanas_volt_az_egyik_londoni_metroallomason_kedd_este","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c21280-a6a0-4149-8766-7c1f116e9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b845b76-68e3-4db7-9ccc-199adb3c8406","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_kisebb_robbanas_volt_az_egyik_londoni_metroallomason_kedd_este","timestamp":"2018. június. 20. 05:30","title":"Kisebb robbanás volt az egyik londoni metróállomáson kedd este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük. Elkapták a fiatal férfit, aki becsapta őket. ","shortLead":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük...","id":"20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ec9b83-e68d-4ffe-b853-c5e13337e9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","timestamp":"2018. június. 20. 10:02","title":"Bíróság elé állítják a februárban lekapcsolt koncertjegyhamisítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján a visegrádi önkormányzat. A képviselő-testület ezzel gyakorlatilag bedőlt Tiborcz István cége ígéretének, miszerint a 195 szobás szálloda és az 1700 négyzetméteres wellnessépület mellett közparkot, valamint kerékpáros-pihenőhelyet is épít a 11-es út mellett. ","shortLead":"Megnövelte a beépíthetőség mértékét, és csökkentette a zöldfelület előírt arányát a Dunakanyar egyik pontján...","id":"20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0f55c8-6859-4f60-8eb6-4f492d41b9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c22360-cf04-4f1e-a84c-9d100746fb6e","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meg_nagyobb_lehet_Tiborcz_uveghegye_a_Dunakanyarban","timestamp":"2018. június. 21. 12:20","title":"Még nagyobb lehet Tiborcz üveghegye a Dunakanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]