Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök elől.","shortLead":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök...","id":"20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee3337-1486-4d31-9817-a2f11adedd2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","timestamp":"2018. június. 21. 16:21","title":"Mint a filmekben: autós üldözés Budakalászon, árokban végezte a rendőrök elől menekülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos...","id":"20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196df71-b91b-44b3-83f9-c3c7b0e93ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2018. június. 21. 05:26","title":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói kifutópályán, és legutóbb tavaly cserélt gazdát 430 ezer dollárért (120,7 millió forint).","shortLead":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói...","id":"20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a621b-0154-4e32-afd5-6b637b2e21ef","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","timestamp":"2018. június. 19. 19:37","title":"Július végéig bárki licitálhat Elvis Presley egykori magánrepülőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","id":"20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96be2e83-c864-4918-b8f3-6a80edde512a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Kigyulladt egy autó az M3-ason, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Neki is volt egy kemény helyzete, mikor kezdő színésznő volt.","shortLead":"Neki is volt egy kemény helyzete, mikor kezdő színésznő volt.","id":"20180620_Sandra_Bullock_is_vallott_Weinstein_zaklatasairol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d46e7b9-f337-4269-8249-992cd912cc6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Sandra_Bullock_is_vallott_Weinstein_zaklatasairol","timestamp":"2018. június. 20. 11:00","title":"Sandra Bullock is vallott Weinstein zaklatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig vannak magyarok, akik az otthoni munkavégzést választhatják, és a helyzet egyre romlik.","shortLead":"Alig vannak magyarok, akik az otthoni munkavégzést választhatják, és a helyzet egyre romlik.","id":"20180620_Alig_engedik_a_magyaroknak_hogy_otthonrol_dolgozzanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c916bc91-e4d5-4109-9781-6727edde06b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Alig_engedik_a_magyaroknak_hogy_otthonrol_dolgozzanak","timestamp":"2018. június. 20. 11:21","title":"Alig engedik a magyaroknak, hogy otthonról dolgozzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben magyarázzák, hogy miért szavaztak igennel.","shortLead":"Bőven kétharmad fölött ment át az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros is, a Jobbik támogatta mindkettőt. Közleményben...","id":"20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96279e8f-e059-4962-8961-344ea84b9468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64e262-5310-4aa9-b4d0-d08cbf1242fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Most_hogy_nem_kellett_a_Fidesznek_a_Jobbik_megszavazta_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 20. 15:44","title":"Most, hogy nem kellett a Fidesznek, a Jobbik megszavazta az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","shortLead":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","id":"20180620_harley_davidson_bicikli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85747d90-accf-487b-a049-fdaeaa202196","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_harley_davidson_bicikli","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Van egy stílusa egy ilyen 100 éves Harley-Davidson biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]