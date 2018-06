Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó leleplezte legkisebb modelljének új generációs kiadását. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó leleplezte legkisebb modelljének új generációs kiadását. ","id":"20180620_audi_a1_varosi_kisauto_benzinmotor_dizel_vw_polo_seat_ibiza_mercedes_cosztaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e5450-4938-42e8-8e70-e77cb135caba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_audi_a1_varosi_kisauto_benzinmotor_dizel_vw_polo_seat_ibiza_mercedes_cosztaly","timestamp":"2018. június. 20. 09:06","title":"Hivatalos: itt az új Audi A1 – dízelmotor nélkül, fejlett technikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","shortLead":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","id":"20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106a6a2-67d0-4027-a5f9-e0561bad55cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","timestamp":"2018. június. 20. 11:22","title":"Friss kémfotókon az új Opel Astra, jön a sportos GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","shortLead":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","id":"20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd7fdf7-0bc4-4640-8294-82582cb37248","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","timestamp":"2018. június. 21. 11:03","title":"Megépítették a világ legkisebb házát – olyan kicsi, hogy szabad szemmel nem is látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át, amelyhez a korábbi években egy-egy részen már hozzányúltak, de akkor csak kisfelújítást végeztek. Most komplett rekonstrukciót végeznek nyáron, tehát az alapzattól újjáépítik a pályát, korszerű módszerrel. Európa egyik legforgalmasabb villamosvonalán azonban így sem lesz még a teljes pálya felújítva. ","shortLead":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át...","id":"20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eda0a23-ce1b-4e62-bb2a-33c2eaae8a52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","timestamp":"2018. június. 20. 12:29","title":"Azt ígérik, most rendesen felújítják a nagykörúti villamospályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","shortLead":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","id":"20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2c294c-c79a-444b-92b0-30e5466b2424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","timestamp":"2018. június. 20. 17:38","title":"Itt az európai válasz Trump védővámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","shortLead":"Közeleg a lehűlés, péntektől nagyot esik a hőmérséklet, és kifejezetten hűvösnek ígérkeznek a hajnalok hétvégén. ","id":"20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e81b71-f653-46d5-bcf2-ea907263f364","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_lesz_ahol_a_30_fokos_hoseget_15_fokos_nappali_csucs_valtja_nemsokara","timestamp":"2018. június. 21. 14:39","title":"Lesz, ahol a 30 fokos hőséget 15 fokos nappali csúcs váltja nemsokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1968-ban The Beatles címmel megjelent dupla album a borítója színe miatt lett a köznyelvben \"White Album\".","shortLead":"Az 1968-ban The Beatles címmel megjelent dupla album a borítója színe miatt lett a köznyelvben \"White Album\".","id":"20180621_Ujra_kiadjak_a_Beatles_iden_50_eves_feher_lemezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01736889-7174-4781-9c5c-221178893674","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ujra_kiadjak_a_Beatles_iden_50_eves_feher_lemezet","timestamp":"2018. június. 21. 16:07","title":"Újra kiadják a Beatles legendás fehér lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795cc38-5224-4262-bda1-9bad5191ff3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vakbélgyulladás miatt meg kellett műteni Salah Abdeslamot.","shortLead":"Vakbélgyulladás miatt meg kellett műteni Salah Abdeslamot.","id":"20180620_Korhazba_kerult_a_parizsi_terrortamadasok_fogyanusitottja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3795cc38-5224-4262-bda1-9bad5191ff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fc186a-dff5-4cc4-91bf-5e273e9974a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Korhazba_kerult_a_parizsi_terrortamadasok_fogyanusitottja","timestamp":"2018. június. 20. 17:42","title":"Kórházba került a párizsi terrortámadások fő gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]