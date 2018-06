Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e84556d-9422-4d99-8003-24d6b0968227","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jégvarázs írójáról van szó.","shortLead":"A Jégvarázs írójáról van szó.","id":"20180621_Oscardijas_not_nevez_ki_a_Disney_a_zaklato_vezeto_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e84556d-9422-4d99-8003-24d6b0968227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c073ff-39d8-43ad-8c2c-cd73cad053fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Oscardijas_not_nevez_ki_a_Disney_a_zaklato_vezeto_helyere","timestamp":"2018. június. 21. 10:20","title":"Oscar-díjas nőt nevez ki a Disney a zaklató vezető helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50304bf-1b9e-49e7-8bef-2a3d0037ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagy ajándékozások pillanatait láthattuk kedden a foci-vb-n: Kolumbia emberelőnyt és tizenegyest adott Japánnak, a lengyelek másfél gól Szenegálnak, az argentin bíró pedig apró gesztusokat az oroszoknak.","shortLead":"A nagy ajándékozások pillanatait láthattuk kedden a foci-vb-n: Kolumbia emberelőnyt és tizenegyest adott Japánnak...","id":"20180619_A_nap_amikor_eloszor_ereztuk_hogy_a_biro_tudja_ki_a_hazigazda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50304bf-1b9e-49e7-8bef-2a3d0037ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e76517-1541-4c4b-b1d6-e12e16727274","keywords":null,"link":"/sport/20180619_A_nap_amikor_eloszor_ereztuk_hogy_a_biro_tudja_ki_a_hazigazda","timestamp":"2018. június. 19. 23:40","title":"A nap, amikor először éreztük, hogy a bíró tudja, ki a házigazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","shortLead":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","id":"20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50a819c-007b-4e24-bfe3-0a8d029b86e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","timestamp":"2018. június. 21. 16:48","title":"Mészáros Lőrinc az állatkertbe is betette a lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia Magyarországot, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten. ","shortLead":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia...","id":"20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe8328-05d5-45be-a1b4-7d2a48a378a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","timestamp":"2018. június. 20. 13:52","title":"CEU-rektor: Egy poszt-orbáni rendszerben is itt leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","shortLead":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","id":"20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5faefd-f983-4121-86a5-36782ba68b3c","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","timestamp":"2018. június. 20. 12:35","title":"Ezeket a Kányádi-feldolgozásokat szeretjük a legjobban a Kalákától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak az összege, amelyet a határon szétszakított menekültcsaládok újraegyesítése céljából indított egy kaliforniai pár a Facebook adománygyűjtő funkciója segítségével. ","shortLead":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak...","id":"20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55556f35-0bc7-42e0-b367-2e6997b12bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","timestamp":"2018. június. 21. 09:03","title":"Pénzt kértek a Facebookon, és elég jól sikerült: már 4 milliárd (!) forintnál tart a menekültek megsegítése az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt több százezren látták azt a videót, amiben egy kék lámpás, civil autó akciózik az M7-es autópályán.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt több százezren látták azt a videót, amiben egy kék lámpás, civil autó akciózik az M7-es...","id":"20180620_m7es_autopalya_keklampas_civil_auto_opel_zafira_kamionos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae6737f-34a8-4ecc-826c-f5521f45df49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_m7es_autopalya_keklampas_civil_auto_opel_zafira_kamionos","timestamp":"2018. június. 20. 13:21","title":"Kiderült: ők ellenőriztek a civil, kék lámpás autóból az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis mezek, a fertőzött stream oldalak és a mesés nyereményeket ígérő lottósorsolás is megtalálható.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis...","id":"20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffdcaa6-4dc4-4df5-a008-98cc7228d87b","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","timestamp":"2018. június. 21. 12:13","title":"Fertőzött streamekkel és hamis nyereményjátékokkal vernek át a vb-csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]