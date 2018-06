Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd estétől északnyugat felől beborul az ég – derül ki az Országos...","id":"20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196df71-b91b-44b3-83f9-c3c7b0e93ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_hosegre_es_zivatarokra_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2018. június. 21. 05:26","title":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta a szövetségi kapitányként leigazolt Marco Rossi helyét a DAC-nál. ","shortLead":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta...","id":"20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df09f106-3245-461e-a36f-dfdf12392b12","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","timestamp":"2018. június. 21. 08:33","title":"Téved, ha azt gondolta, munkanélküli lesz a Puskás Akadémiától eljött Pintér Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d29d271-70f0-4649-bf38-c426d03a4b75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy egyes gyermekek a sötéttől és a bohócoktól félnek, úgy olyanok is akadnak, akikben a közösségi közlekedés kelt nyugtalanságot. De mint mindenre, erre is van megoldás.","shortLead":"Ahogy egyes gyermekek a sötéttől és a bohócoktól félnek, úgy olyanok is akadnak, akikben a közösségi közlekedés kelt...","id":"20180620_Kisebb_csodat_tett_egy_BKVs_egy_villamostol_nagyon_felo_budapesti_kislannyal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d29d271-70f0-4649-bf38-c426d03a4b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a52bcb-52bd-4584-b16d-1e82a366ac0c","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Kisebb_csodat_tett_egy_BKVs_egy_villamostol_nagyon_felo_budapesti_kislannyal","timestamp":"2018. június. 20. 17:14","title":"Kisebb csodát tett egy BKV-s egy villamostól nagyon félő budapesti kislánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bruce Dickinson önéletrajza igazi csemege lehet a rajongóknak.","shortLead":"Bruce Dickinson önéletrajza igazi csemege lehet a rajongóknak.","id":"20180620_Rakrol_es_vivasrol_is_beszel_az_Iron_Maiden_frontembere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4162d0f7-31f1-4984-893d-283d7a98c560","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Rakrol_es_vivasrol_is_beszel_az_Iron_Maiden_frontembere","timestamp":"2018. június. 20. 11:35","title":"Rákról és vívásról is beszél az Iron Maiden frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c162a7-2b25-4a19-8824-b3fef4069720","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szünetben még 0-0 volt az állás, aztán pillanatok alatt felfordult a világ. Oroszország ezzel tovább jut a csoportból.","shortLead":"A szünetben még 0-0 volt az állás, aztán pillanatok alatt felfordult a világ. Oroszország ezzel tovább jut a csoportból.","id":"20180619_Oroszorszag_15_perc_alatt_kivegezte_Egyiptomot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c162a7-2b25-4a19-8824-b3fef4069720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a06065-683f-4a6f-a96a-cf60e40e88a3","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Oroszorszag_15_perc_alatt_kivegezte_Egyiptomot","timestamp":"2018. június. 19. 21:51","title":"Oroszország 15 perc alatt kivégezte Egyiptomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia, hanem szimplán csak a hanyagság jellemzi. Elviselhető még így is, de azért ettől a gárdától ez édeskevés. Kritika.","shortLead":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia...","id":"20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58658115-67cd-4673-87c9-f85d617e9308","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","timestamp":"2018. június. 20. 17:00","title":"Ocean’s 8: alaposan átverték Sandra Bullockot és Cate Blanchettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50304bf-1b9e-49e7-8bef-2a3d0037ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagy ajándékozások pillanatait láthattuk kedden a foci-vb-n: Kolumbia emberelőnyt és tizenegyest adott Japánnak, a lengyelek másfél gól Szenegálnak, az argentin bíró pedig apró gesztusokat az oroszoknak.","shortLead":"A nagy ajándékozások pillanatait láthattuk kedden a foci-vb-n: Kolumbia emberelőnyt és tizenegyest adott Japánnak...","id":"20180619_A_nap_amikor_eloszor_ereztuk_hogy_a_biro_tudja_ki_a_hazigazda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50304bf-1b9e-49e7-8bef-2a3d0037ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e76517-1541-4c4b-b1d6-e12e16727274","keywords":null,"link":"/sport/20180619_A_nap_amikor_eloszor_ereztuk_hogy_a_biro_tudja_ki_a_hazigazda","timestamp":"2018. június. 19. 23:40","title":"A nap, amikor először éreztük, hogy a bíró tudja, ki a házigazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem társadalomtudósai közleményben tudatták: remélik, hogy az MTA-nál dolgozó kollégáik továbbra is szabadon végezhetik munkájukat. Egyben támogatják azokat a tudósokat, akiket a Figyelő \"pellengérre állított\", amiért kényes témákat kutatnak.","shortLead":"Az egyetem társadalomtudósai közleményben tudatták: remélik, hogy az MTA-nál dolgozó kollégáik továbbra is szabadon...","id":"20180621_Az_ELTE_is_kiall_Schmidt_Maria_lapjanak_ujabb_listazasa_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1fe675-a643-412c-9aac-8dd26939408b","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Az_ELTE_is_kiall_Schmidt_Maria_lapjanak_ujabb_listazasa_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 10:20","title":"Az ELTE is kiállt: támogatják a Figyelőben vegzált tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]