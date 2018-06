Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4a2929-131f-4a3e-a0cb-28aeca73820e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japánban igen gyakoriak a földrengések, néhány napja is volt egy erősebb, melynek hatását többek közt autók fedélzeti kamerái is rögzítették.","shortLead":"Japánban igen gyakoriak a földrengések, néhány napja is volt egy erősebb, melynek hatását többek közt autók fedélzeti...","id":"20180621_a_nap_videoja_japan_foldrenges_oszaka_fedelzeti_kamera_forgalom_kozlekedes_termeszeti_csapas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4a2929-131f-4a3e-a0cb-28aeca73820e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe5d890-698c-438a-b409-104fff737f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_a_nap_videoja_japan_foldrenges_oszaka_fedelzeti_kamera_forgalom_kozlekedes_termeszeti_csapas","timestamp":"2018. június. 21. 06:41","title":"A nap videója: Így rángatta meg az úton közlekedő autókat az erős földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata ugyanis Uruguay ellen játszik. Így akár meg is szerezheti a leggyengébb vb-csapat címet.","shortLead":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata...","id":"20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d0094-f47e-44cb-9b65-0725933cfab9","keywords":null,"link":"/sport/20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","timestamp":"2018. június. 20. 10:18","title":"Szaúd-Arábia lesz a legrosszabb vb-szereplő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista közzététele. Az idei kihirdetésére június 19-én került sor a spanyolországi Bilbaóban. Nézegettük a listát. ","shortLead":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista...","id":"20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd719705-4038-4579-861a-fae64376defc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","timestamp":"2018. június. 20. 19:20","title":"A világ legtutibb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar meghatározó szereplői különbőző stratégiák mentén bútoroznak össze.","shortLead":"Az autóipar meghatározó szereplői különbőző stratégiák mentén bútoroznak össze.","id":"20180620_ford_volkswagen_audi_hyundai_szovetsg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948e8e48-621f-47c6-b375-eb37235f8ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_ford_volkswagen_audi_hyundai_szovetsg","timestamp":"2018. június. 20. 17:26","title":"Mi van itt? A Ford a VW-vel, az Audi a Hyundai-jal szövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b1c782-0d04-4d90-9943-cee13178afa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A búcsúhétvége is bőven tartogat meglepetéseket: itt lesz Rutkai Bori és bandája, Radványi Balázs és Varró Dániel és ingyenes sétalovaglással készül a Mesés Lovasudvar.\r

