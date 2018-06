Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve az Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve...","id":"20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150e4450-2455-4760-b62a-33ce97f4cf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","timestamp":"2018. június. 20. 15:28","title":"Magyarország bezárt: megszavazták az Alaptörvény-módosítást és a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kompromisszumos megoldási javaslatot, amelyről a HVG is írt, Rudas Tamás, az akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának igazgatója vetette fel. ","shortLead":"A kompromisszumos megoldási javaslatot, amelyről a HVG is írt, Rudas Tamás, az akadémia Társadalomtudományi...","id":"20180621_mta_tarsadalomtudomanyi_kutatokozpont_kompromisszum_finanszirozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f886302-a88c-467c-b0f1-67fe75c46622","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_mta_tarsadalomtudomanyi_kutatokozpont_kompromisszum_finanszirozas","timestamp":"2018. június. 21. 07:30","title":"Heti két napot a kormánynak dolgoznának az MTA munkatársai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","shortLead":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","id":"20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e3e48b-23f4-4143-ac91-f12ff9222e07","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Chaplin találhatta ki az egyik legnépszerűbb internetes mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig rögzítsük, akkor akár 16-17 millió forintos lakáshitelt kaphatunk. Ha viszont a 20 éves futamidejű kölcsönünk törlesztőrészletét maximum öt évre szeretnénk fixálni, akkor egy átlagfizetéssel csak 10 millió forintos hitelre lehetünk jogosultak.","shortLead":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig...","id":"20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093e7d7d-e562-48ca-85af-0f3b4d715f95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","timestamp":"2018. június. 21. 10:46","title":"Kevesebb lakáshitelt kaphat, aki kockáztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB szerint „nem véletlen nincs barátja” Hadházynak.","shortLead":"Voltak konfliktusaik korábban. Sallai Róbert Benedeket a párt korábban kizárta, Hadházy ennek elébe ment, távozott. SRB...","id":"20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649d512-3097-4fd3-b569-9c495bad41e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_SRB_meg_belerugott_egyet_az_LMPbol_kilepo_Hadhazyba","timestamp":"2018. június. 20. 11:57","title":"SRB még belerúgott egyet az LMP-ből kilépő Hadházyba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis a tisztújító kongresszus. Pedig most lenne szükség minden erejükre, ha maradt még a pártban ambíció, hogy a történelmi mélypontról elmozduljanak felfelé. Nem jó jel, hogy a szocialisták több politikusa is kétségbe vonja a választott pártelnök motivációját és képességét, és már esetleges 2019-es bukásáról beszél.","shortLead":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis...","id":"20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14571f-996b-4b9c-9e52-f08f49de9bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","timestamp":"2018. június. 21. 06:30","title":"A Tóth Bertalan-rejtély: bábnak mondják, csak még nem dőlt el, hogy kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak a megfelelő hangot lejátszani a gép környezetében, és máris tönkremegy a winchester.","shortLead":"Ismét bebizonyították: olyan veszélyek is leselkedhetnek a számítógépünkre, amelyekre tényleg nem számítunk. Elég csak...","id":"20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb2773c-8e58-40ba-b973-25fe86dc7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03fbaf4-a40a-4591-9f8f-2dd05ea55bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_blue_note_merevlemez_tonkretetele_hanggal_ultrahanggal","timestamp":"2018. június. 21. 12:03","title":"Ijesztő: ilyen egyszerűen tehetik tönkre akár az ön merevlemezét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]