[{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak fogyasztására.","shortLead":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak...","id":"20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45370452-d6ab-46a0-85e2-c4fdcecb4254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","timestamp":"2018. június. 21. 10:03","title":"Lenyomnák a YouTube-ot: itt az Instagram tévé, és mostantól akár 1 órás videókat is feltölthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most az oroszok is bekapcsolódnak, és nem akármivel: jókora teleszkópból kilőtt lézernyalábokkal tüntetnék el a kozmikus hulladékot.","shortLead":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most...","id":"20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf85946a-48fb-4cac-a1ad-0abfaa6333a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","timestamp":"2018. június. 21. 15:03","title":"Lézerrel lövöldöznének fel az űrbe az oroszok, és igen jó okuk van rá: megunták az űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","shortLead":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","id":"20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21344b9-12a5-4763-aa74-37a6ab1f3373","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","timestamp":"2018. június. 22. 11:34","title":"Ferenc pápa: Fogadjunk be annyi menekültet, amennyit csak el tudunk helyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","shortLead":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","id":"20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d635d-7762-4a59-ab1a-c71811e8de6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","timestamp":"2018. június. 22. 06:45","title":"Újabb pofon ígérkezik ma az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","shortLead":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","id":"20180620_predator_motoros_thaifold_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81edbb0-9327-45cf-9b76-50a463ef6636","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_predator_motoros_thaifold_video","timestamp":"2018. június. 20. 15:26","title":"A nap videója: a motoros, aki elől minden autós lehúzódna a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mennyit érne, hogy megtudja, a beosztottjai, munkatársai, ismerősei, esetleg a főnöke nem elégedett a munkahelyével, és már javában másik állást keres? És ha a fizetési igényüket is megismerhetné? Nos, van egy jó – valójában borzasztóan rossz – hírünk: talán egy gondatlanságot kihasználva mindezt egyszerűen és ingyen megszerezheti.","shortLead":"Mennyit érne, hogy megtudja, a beosztottjai, munkatársai, ismerősei, esetleg a főnöke nem elégedett a munkahelyével, és...","id":"20180622_oneletrajz_adatbazis_kereses_profession_hu_workania_allaskereses_titokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0fcb62-5415-4a11-bd32-59d3bddd4a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_oneletrajz_adatbazis_kereses_profession_hu_workania_allaskereses_titokban","timestamp":"2018. június. 22. 06:30","title":"300 ezer magyar munkakereső szenzitív adatai váltak elérhetővé a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","shortLead":"Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére.","id":"20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba120f85-121a-422c-a38f-71d29df0677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fab872c-e398-4f8e-a29a-ca57378037a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_30_ezer_bikat_olnek_le_evente_de_szerintuk_ez_muveszet","timestamp":"2018. június. 21. 09:54","title":"30 ezer bikát ölnek le évente, de szerintük ez művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon Nyrt. helyi nagykereskedelmi leányvállalatának működését a helyes nagykereskedelmi gyakorlat (Good Distribution Practic) előírásainak megsértése miatt.","shortLead":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Richter Gedeon...","id":"20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38098295-7979-4ace-a053-16ffbb8cd435","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_felfuggesztettek_a_richter_romaniai_leanyvallalatanak_mukodeset","timestamp":"2018. június. 21. 13:39","title":"Felfüggesztették a Richter romániai nagykereskedelmi vállalatának működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]