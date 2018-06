– Mit csináltok? – kérdezi a rendőröket Billy Elliot.

– Fenntartjuk a rendet – felelik.

– Minek? Hiszen rend van.

Az emlékezetből idézett párbeszéd az Erkel Színház Billy Elliot című musicalében hangzik el, abban, aminek 15 előadását csütörtökön a Magyar Állami Operaház igazgatója, Ókovács Szilveszter lemondta a „negatív hangvételű sajtókampányra hivatkozva”. A kormányszócső Magyar Idők ugyanis azzal rontott neki a darabnak, hogy homoszexuális utalásai veszélyesek a szegény, ártatlan „kisiskolásokra”. Ezt követően mentünk el a bejelentés utáni első eladásra, és direkt kizárólag gyerekekkel érkező nézőkkel beszélgettünk. A darabból idézett előbbi dialógus tűpontosan fedi, mit is gondolnak a szülők arról, hogy Orbán Viktor házi újságjának jelzésére rapid módon belendült öncenzúra írja át a műsorrendet:

köszönik szépen, de a kormánylap helyett maguk akarják eldönteni, hogy a gyerekük fejlődésére nézve mit tartanak károsnak. © hvg.hu

Szerintük a kulturális-színházi élet működjön a saját természetes rendje alapján, vagyis akkor ne játsszanak tovább egy előadást, ha a politikai pressziótól becsicskuló színházvezetés helyett a közönség úgy dönt. Pofonegyszerűen, konzultáció sem kell hozzá, mert a jegyvásárlással szavaznak.

Ahogy csütörtök este is, amikor az "érdeklődéssel voksolás" végeredménye bőven verte a kétharmados arányt: a felső erkély hátsó részének kivételével tömve volt a nézőtér. Ehhez persze hozzájárult az is, hogy az egyik színházi munkatárs tájékoztatása szerint ezen a napon kedvezményesen lehetett jegyet kapni. Viszont talán ennek köszönhetően több olyan családdal is találkoztunk, akik újráztak, többedszerre nézték meg Billy útkeresését – jobb indikátor nem is kell arra nézve, mennyire osztják a kormánylap botrányt kiáltó szerzőjének véleményét.

7 éves és negyedszer jött el megnézni Billy-t

Közülük is az a 7 éves kisfiú az abszolút rekorder, aki csütörtök este negyedszer jött el megnézni a musicalt. A Magyar Idők szerzője valószínűleg már riadóztatná a gyámügyet a szerinte „homoszexualitást propagáló” előadás dózisa miatt, de ő majd egy órával az kezdést jelző csengőszó előtt lelkesen ücsörgött édesanyjával a színház előtti padon a kánikulai estén. Még dicsekedett is, hogy először „6 és fél évesen” látta Billy-t, amiben szerinte az a legjobb, ahogy táncolnak, és hogy hozzá hasonló gyerekek is szerepelnek benne. Ő is szívesen járna „színi tanodába”, de még túl kicsi, és sok lenne az iskola mellett – nézett egy 7 éves ellenállhatatlan nyomatékával anyura.

„Nem is érti még, ami miatt a darabot támadják, ráadásul a történetet filmen is látta, ami sokkal durvább. A korának megfelelően beszéltem vele a csúnya szavakról, amik hallhatóak benne, pontosan tudja, hogy ezeket amúgy nem szabad mondani” – mondta a fiatal nő. (A darab eldurvuló átpolitizálása miatt sem tőle, sem a többi nézőtől nem kértük, hogy névvel nyilatkozzon). Mint mondta, nem is érti, hogy ebből a „szuper” előadásból miért azt hozták ki, hogy a homoszexualitást népszerűsíti. „Elkeserítő, hogy megint, most kulturális táborokra szakítják a társadalmat” – tette hozzá.

Mivel alig pár órával azután beszélgettünk a nézőkkel, hogy a 444.hu nyilvánosságra hozta Ókovács Szilveszter főigazgató 15 előadást sztornózó levelét, több nézőt sikerült meglepnünk a hírrel. Volt, aki elsőre meg is ijedt, mert egy pillanatra azt hitte, hiába vár a csütörtöki eladásra. Akadt közöttük, aki egyszerűen jót röhögött azon, mikor elmeséltük a Magyar Idők aggodalmát, ami alapján éppen a mellette ácsorgó gyerekének szexuális érését készült veszélyeztetni „egy olyan helyzetben, amikor amúgy is csökken/elöregszik a népesség, hazánkat pedig idegen invázió fenyegeti”. „Már egyszer megnéztük, utána nem vettem rajta észre semmi furcsát, igaz?” – nevetett rá a kislányra.

© hvg.hu

„Ez egy hülyeség” – zárta sommásan rövidre véleményét egy 10 és egy 12 éves kislánnyal érkező apuka. A gyerekekkel előre átbeszélték, miért nézik meg az elfogadásra és önmaguk felvállalására buzdító darabot. De találkoztunk egy 16 és egy 17 éves tinédzserrel is, akik már önállóan jöttek el az előadásra. "Ki az a hülye, aki szerint ez melegségre buzdít? Pont, hogy az elfogadásra próbál rávenni" – magyarázták.

„Bízzunk már a művészekben, a színházi szakmában, hogy el tudja dönteni, mit hogyan dolgoznak fel. Nagyon gáz, hogy e helyett az állam akarja meghatározni, mit játsszanak. Ráadásul a mai gyerekek a Youtube-on ennél ezerszer erősebb dolgokat látnak, inkább arra kell odafigyelnünk, látnak és hallanak éppen elég buzizást” – mondta egy másik megszólított szülő. Mint egy végszóra erre ért vissza mellé a színházi előterében cikkázó, az ünnepi alkalomra öltönyben feszítő, 12 éves kisfia, akinek ott előttünk nyíltan elmagyarázta, milyen váratlan balhé övezi családi programjukat. 14 éves bátyja jót vigyorgott a "buziveszélyen", sőt, mindjárt Elton John felvállalt nemi identitásával kontrázott. "Ha kell, reggel még visszajelzünk, rosszul aludtak-e a szoknyás férfiak miatt" – viccelődött az édesapjuk.

Riportunknak szándékosan nem része a propagandalap hatására gyérített előadás műelemzése. Ugyanakkor a látottak alapján a szoknyás és balettozó kisfiúk látványának a gyereknézőkre gyakorolt káros hatásához képest életszerűbb veszélynek tűnik az, hogy Semjén Zsolt esetleg levadássza a miskolci állatkertben múlt héten született rénszarvasborjút, vagy hogy Kásler Miklós emberminiszter úgy dönt, rituális ördögűzéssel próbálja megoldani a sürgősségi betegellátást.

A szereplők nem értik az időzítést

A két felvonás szünetében sikerült belógnunk a kulisszák mögé, a társulat tagjai közé, akiknek aznap kellett szembesülniük a médiában kitört botránnyal. A darab egyik főszereplőjével sikerült beszélnünk, aki szomorúan és értetlenkedve beszélt Ókovács döntéséről. „Senki nem érti, hogy miért most jött az a cikk, hiszen a darab közel két éve megy. Mindenki el van keseredve, ráadásul én az öltöztetőtől tudtam meg, hogy már nem fogunk annyit játszani. Ez méltatlan, legalább felhívhattak volna” – mondta.

© hvg.hu

A főigazgató nyilvánosságra került levelében azzal indokolta az előadások gyérítését, hogy negatív sajtókampány hatására "jelentős mértékben visszaesett" a jegyértékesítés. A színész szerint ez csak részben igaz, mert valóban ingadozó volt a nézőszám, ugyanakkor ez annak is köszönhető, hogy nem volt éppen erős pr-juk. „Ez az egész nem egészséges, nem kellene inkább támogatni a művészetet?” – tette hozzá. Már megszokottan (szür)reális volt, ahogy az ismert művész kétszer is kérte, nehogy feltüntessük a nevét.

Miközben próbáltunk észrevétlenül visszaslisszolni a nézőtérre, pont szembejött a darab egyik legfiatalabb főszereplője. Nem akartuk zavarni a több mint kétórás előadást felnőtteket megszégyenítő teljesítménnyel hozó kisfiút, a szüleitől sem tudtunk engedélyt kérni a beszélgetéshez. Ezért csak megdicsértük, mennyire klasszul játszik, hozzátéve, nagyon sajnáljuk, hogy erre már kevesebb alkalma lesz. A Magyar Idők cikkét jegyző, de amúgy beazonosíthatlan szerzőjének, N. Horváth Zsófiának látnia kellett volna, ahogy a gyerekszínész gratulációra elsőre felragyogó mosolya egy pillanat alatt lefagyott. „Igen, mondták. De nagyon köszönöm” – mondta halkan, majd szaladt tovább, vissza a színpadra, hogy tovább táncolva-énekelve "veszélyeztesse" a kortársait.