[{"available":true,"c_guid":"daea135a-010e-49e3-8b86-867948ca1583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De nem a hétvégi versenyt, hanem a jövő évit akarnák így megakadályozni.","shortLead":"De nem a hétvégi versenyt, hanem a jövő évit akarnák így megakadályozni.","id":"20180621_Az_LMP_peticiot_inditott_hogy_tiltsak_be_a_Red_Bull_Air_Racet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daea135a-010e-49e3-8b86-867948ca1583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5d300b-e436-4f74-a9a9-18ed8abedd5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Az_LMP_peticiot_inditott_hogy_tiltsak_be_a_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2018. június. 21. 14:44","title":"Az LMP petíciót indított, hogy tiltsák be a Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritka, de ilyen is megtörténhet: megszűnik egy NB II.-es futballklub.","shortLead":"Ritka, de ilyen is megtörténhet: megszűnik egy NB II.-es futballklub.","id":"20180621_Megszunik_egy_magyar_focicsapat_a_penzhiany_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3168efa-ae27-465a-89e4-4b45b1ea2abe","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Megszunik_egy_magyar_focicsapat_a_penzhiany_miatt","timestamp":"2018. június. 21. 18:09","title":"Megszűnik egy magyar focicsapat a pénzhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek viselésétől, ezért inkább otthagyja a pártot. A hvg.hu úgy tudja: Hadházy Ákos kilépésével csak azt előzte meg, hogy egykori pártja kizárja.","shortLead":"A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága még tovább súlyosbítaná a politikus kétéves eltiltását a tisztségek...","id":"20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04555193-f7ab-4f8a-90e3-ae8d3d1277ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_hadhazy_akos_kilep_az_lmpbol","timestamp":"2018. június. 20. 07:02","title":"Hadházy Ákos kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f66531-1958-40f7-97bc-33b2fab5c8fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tudományos kutatások tucatjai bizonyították már, hogy a zene hatása olyan az emberi agyra, mint a drogoké vagy az alkoholé, de legalábbis kimutatható a hasonlóság. Ezért most az éttermek, a vendéglők is nagyon odafigyelnek azokra a vizsgálatokra, amelyek keresik az összefüggést a vendéglátóhelyen hallható zene és a rendelt ételek típusa között. ","shortLead":"Tudományos kutatások tucatjai bizonyították már, hogy a zene hatása olyan az emberi agyra, mint a drogoké vagy...","id":"20180620_Atverhetok_vagyunk_tenyleg_a_hatterzenen_mulik_hogy_mit_rendelunk_az_etteremben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f66531-1958-40f7-97bc-33b2fab5c8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0555ac8c-234a-4b15-b2bd-4822e34ae60b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Atverhetok_vagyunk_tenyleg_a_hatterzenen_mulik_hogy_mit_rendelunk_az_etteremben","timestamp":"2018. június. 20. 10:05","title":"Átverhetők vagyunk, tényleg a háttérzenén múlik, hogy mit rendelünk az étteremben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8081df-fdab-414f-8484-a10522363591","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerdai sorsoláson sem ők, az Újpest és a Honvéd sem volt kiemelt.","shortLead":"A szerdai sorsoláson sem ők, az Újpest és a Honvéd sem volt kiemelt.","id":"20180620_europa_liga_sorsolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b8081df-fdab-414f-8484-a10522363591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7391cfb-6dbc-4551-a821-317cf90a57c4","keywords":null,"link":"/sport/20180620_europa_liga_sorsolas","timestamp":"2018. június. 20. 14:24","title":"Nehéz ellenfelet kapott a Fradi az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99fee5c-47ec-4dc8-9b14-dc25074608a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek nyugodtan kiteszik a pénzt a ház elé a mozgóárusnak, majd elmennek dolgozni.","shortLead":"Az emberek nyugodtan kiteszik a pénzt a ház elé a mozgóárusnak, majd elmennek dolgozni.","id":"20180620_A_roman_falu_ahol_evtizedek_ota_nincsenek_tolvajok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99fee5c-47ec-4dc8-9b14-dc25074608a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638e1a1f-a93a-4e30-bcac-cacc23337038","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_A_roman_falu_ahol_evtizedek_ota_nincsenek_tolvajok","timestamp":"2018. június. 20. 06:45","title":"A román falu, ahol évtizedek óta nincsenek tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük. Elkapták a fiatal férfit, aki becsapta őket. ","shortLead":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük...","id":"20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ec9b83-e68d-4ffe-b853-c5e13337e9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","timestamp":"2018. június. 20. 10:02","title":"Bíróság elé állítják a februárban lekapcsolt koncertjegyhamisítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol tette a nyertes ajánlatot.","shortLead":"A Mol tette a nyertes ajánlatot.","id":"20180621_Annyi_benzint_vett_az_allam_amennyivel_tobbszor_el_lehetne_utazni_a_Napig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e995b03a-8966-4707-bd42-4d362749f129","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Annyi_benzint_vett_az_allam_amennyivel_tobbszor_el_lehetne_utazni_a_Napig","timestamp":"2018. június. 21. 14:42","title":"Annyi benzint vett az állam, amennyivel többször el lehetne utazni a Napig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]