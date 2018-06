Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"589fedd6-5c62-4408-824e-f5cd21324260","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De találkozhat a Pixar, a Marvel és a Star Wars alakjaival is.","shortLead":"De találkozhat a Pixar, a Marvel és a Star Wars alakjaival is.","id":"20180622_Homokbol_epitenek_oriasi_Disneyfigurakat_a_tengerparton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=589fedd6-5c62-4408-824e-f5cd21324260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db61874b-e5d7-451d-82f3-c95276ab6b13","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Homokbol_epitenek_oriasi_Disneyfigurakat_a_tengerparton","timestamp":"2018. június. 22. 14:09","title":"Homokból építenek óriási Disney-figurákat a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adóügyekért felelős államtitkár nyilatkozott a Figyelőnek, azt is elmondta, miért nem tervezi a kormány az áfa csökkentését.","shortLead":"Az adóügyekért felelős államtitkár nyilatkozott a Figyelőnek, azt is elmondta, miért nem tervezi a kormány az áfa...","id":"20180621_Felere_csokkenhet_az_adonemek_szama__de_meg_nem_erdemes_orulni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82c16ea-e5d1-4146-9092-e23a9058c6d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Felere_csokkenhet_az_adonemek_szama__de_meg_nem_erdemes_orulni","timestamp":"2018. június. 21. 11:15","title":"Felére csökkenhet az adónemek száma – de még nem érdemes örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros György ellen hirdetett harc egyik állomásaként módosították a civiltörvényt, amely megbélyegzi a külföldről támogatott civil szervezeteket. A jogszabály azonban nehezen alkalmazható. ","shortLead":"A Soros György ellen hirdetett harc egyik állomásaként módosították a civiltörvényt, amely megbélyegzi a külföldről...","id":"20180622_Orban_elozo_haboruja_megbukott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f1d6b6-e237-4d2b-a3a9-2939bd0cc669","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_elozo_haboruja_megbukott","timestamp":"2018. június. 22. 10:34","title":"Orbán előző háborúja nem vehető komolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","shortLead":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","id":"20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd6759-55c3-48d3-913c-cbc82c32b326","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","timestamp":"2018. június. 22. 13:24","title":"Hamarosan bakeliten támad a Depeche Mode","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3","c_author":"Tokics Máté","category":"sport","description":"Elvileg mindenben ugyanaz a mutatójuk a portugálokkal. A válasz meglepő, de jogos: a fair play igenis sokat számít a fociban.



","shortLead":"Elvileg mindenben ugyanaz a mutatójuk a portugálokkal. A válasz meglepő, de jogos: a fair play igenis sokat számít...","id":"20180621_Tisztazzuk_miert_a_spanyolok_vezetik_a_Bcsoportot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6780c6-506f-4150-947e-7c64983cef3d","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Tisztazzuk_miert_a_spanyolok_vezetik_a_Bcsoportot","timestamp":"2018. június. 21. 09:39","title":"Tisztázzuk: miért a spanyolok vezetik a B-csoportot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban a súlyosbodó munkaerőhiány miatt is elengedhetetlen lenne. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is.","shortLead":"A tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával, mely azonban...","id":"20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a95912d-ed1c-4ae2-92b0-8901d77f09a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90390c3-abb2-4bf5-8d3c-443ea1d498cc","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180622_Fogadjunk_hogy_On_is_kezeli_a_nyari_szabadsagokat_ha_kisvallalkozo","timestamp":"2018. június. 22. 10:59","title":"Fogadjunk, hogy Ön is kezeli a nyári szabadságokat, ha kisvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3247a782-b763-4d28-a569-155512747736","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely János megyéspüspök levelet írt az Alaptörvény-módosításra. Szerinte szigorítani kéne az Alaptörvény másik részét is, és hosszasan sorolja, hol nincs elegendő infrastruktúra a szociális helyzet javítására. Azt is mondja: \"Az egyház és a társadalom kincsei a szegények.\"\r

\r

","shortLead":"Székely János megyéspüspök levelet írt az Alaptörvény-módosításra. Szerinte szigorítani kéne az Alaptörvény másik...","id":"20180622_A_szombathelyi_puspok_biralja_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3247a782-b763-4d28-a569-155512747736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7861a913-70d0-4915-9a85-c5066045f616","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_A_szombathelyi_puspok_biralja_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 22. 11:34","title":"A szombathelyi püspök bírálja az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c381eb5-4887-4364-88cb-456de7e0deac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hír járta be a napokban a netet: jövőre a sok más eszköz mellett az androidos telefonoknál is megszokott C-típusú USB-re cserélné le az Apple a Lightning csatlakozót. De vajon tényleg van ennek esélye?","shortLead":"Különös hír járta be a napokban a netet: jövőre a sok más eszköz mellett az androidos telefonoknál is megszokott...","id":"20180621_apple_lightning_csatlakozo_elhagyasarol_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c381eb5-4887-4364-88cb-456de7e0deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63cda8f-67bf-4589-ad16-792daa97e63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_apple_lightning_csatlakozo_elhagyasarol_hirek","timestamp":"2018. június. 21. 13:03","title":"Tényleg lecseréli az Apple az iPhone-ok csatlakozóját? Áttérnek az androidosra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]