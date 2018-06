Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","shortLead":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","id":"20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aa776-0ac2-4e46-9e2e-4c6f93fddd1c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 22. 18:29","title":"Megintette Mészáros Lőrinc cégét a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ különböző pontjain felnőtt emberek döntenek úgy, hogy inkább nem vállalnak gyereket. Döntésük oka a környezetvédelem, szerintük a klímaváltozást a populáció csökkentésével lehet csak megállítani.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ...","id":"20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d09585a-50f2-46a8-92d6-0ca7b6eca89b","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","timestamp":"2018. június. 21. 08:20","title":"Orbán Viktorral ellentétben vannak, akik kifejezetten örülnének a népességcsökkenésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc3bd1-94ac-4345-b7c7-6e751f0a6272","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jessie Lipkin az eBay-en vadászta le az 1966-os GMC-buszt, melyet háromévnyi munkával saját kezűleg épített át lakássá.","shortLead":"Jessie Lipkin az eBay-en vadászta le az 1966-os GMC-buszt, melyet háromévnyi munkával saját kezűleg épített át lakássá.","id":"20180621_Eladja_a_vilagutazo_lany_a_buszlakast_ami_jobban_nez_ki_mint_sokunk_otthona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1cc3bd1-94ac-4345-b7c7-6e751f0a6272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31e402d-0962-4623-af14-302a15bf46ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Eladja_a_vilagutazo_lany_a_buszlakast_ami_jobban_nez_ki_mint_sokunk_otthona","timestamp":"2018. június. 21. 11:42","title":"Eladja a világutazó lány a buszlakást, ami jobban néz ki, mint sokunk otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Hold és a Vadász utcák közötti, két háztömb lebontásával megnyitott telken már csaknem 1 kilométer mélyen tartanak a fúrási munkálatok. A víz az 5 milliárd forintból épülő Belvárosi Sportközponthoz kell majd. \r

","shortLead":"A Hold és a Vadász utcák közötti, két háztömb lebontásával megnyitott telken már csaknem 1 kilométer mélyen tartanak...","id":"20180622_Termalvizet_keres_az_onkormanyzat_a_Szabadsagteren_800_meteres_kutat_furnak_hozza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082a584e-142d-4cb8-b6cf-acb8f6974db6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_Termalvizet_keres_az_onkormanyzat_a_Szabadsagteren_800_meteres_kutat_furnak_hozza","timestamp":"2018. június. 22. 14:44","title":"Termálvizet keres az önkormányzat a Szabadság téren, 800 méteres kutat fúrnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség kedden jelentette be, hogy megválik Georges Leekenstől, a helyére pedig Marco Rossit szerződteti szövetségi kapitánynak.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség kedden jelentette be, hogy megválik Georges Leekenstől, a helyére pedig Marco Rossit...","id":"20180620_georges_leekens_mlsz_bizalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28ecf3-9e51-41f2-8575-094d49bf48d0","keywords":null,"link":"/sport/20180620_georges_leekens_mlsz_bizalom","timestamp":"2018. június. 20. 21:37","title":"Kirúgása napján is azt hitte Leekens, hogy bíznak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet, majd egy következő akalommal megjósolja, mi lesz a következő lépésük.","shortLead":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet...","id":"20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a2c3b-742f-4322-822c-3252319a9581","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","timestamp":"2018. június. 21. 07:02","title":"A mesterséges intelligencia néha már képes megjósolni, mi fog történni pár perc múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463f6343-4a2e-4414-bb6e-fb3f6ec1f79e","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Három buszt töröl állományából a BKV csütörtökön, ezek között egy harmincéves Ikarus sem található, egy alig több mint kétéves magyar elektromos busz azonban igen.\r

\r

","shortLead":"Három buszt töröl állományából a BKV csütörtökön, ezek között egy harmincéves Ikarus sem található, egy alig több mint...","id":"20180621_Torli_keteves_elektromos_buszat_a_BKV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=463f6343-4a2e-4414-bb6e-fb3f6ec1f79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7538e6-ad73-4bdb-95e8-920361619035","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Torli_keteves_elektromos_buszat_a_BKV","timestamp":"2018. június. 21. 15:38","title":"A matuzsálemek maradnak, kétéves elektromos buszt viszont leselejtez a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken találunk egy-egy különleges ismertetőjegyet.","shortLead":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken...","id":"20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50a6792-cf61-43f0-9dab-059c608ff4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","timestamp":"2018. június. 21. 08:50","title":"Felismeri a városokat ezekről a régi fotókról? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]