Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ különböző pontjain felnőtt emberek döntenek úgy, hogy inkább nem vállalnak gyereket. Döntésük oka a környezetvédelem, szerintük a klímaváltozást a populáció csökkentésével lehet csak megállítani.","shortLead":"Míg a magyar kormányfő szerint kulcsfontosságú társadalompolitikai kihívás a születésszám növelése, addig a világ...","id":"20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e7a985-a3ad-4bf5-ad9e-4b074ac409d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d09585a-50f2-46a8-92d6-0ca7b6eca89b","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Orban_Viktorral_ellentetben_vannak_akik_kifejeztten_orulnenek_a_nepessegcsokkenesnek","timestamp":"2018. június. 21. 08:20","title":"Orbán Viktorral ellentétben vannak, akik kifejezetten örülnének a népességcsökkenésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a világegyetem más pontján sincs élet a Földön kívül. De ha mégis, az annyira messze lenne, ahova soha nem juthatunk el a kutatók szerint.","shortLead":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget...","id":"20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697498a1-4f1a-4f67-9be0-cafd1fe1bbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","timestamp":"2018. június. 22. 16:23","title":"A tudósok szerint valószínű, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvös lesz hajnalonként, sokféle a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet. ","shortLead":"Hűvös lesz hajnalonként, sokféle a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet. ","id":"20180622_Eros_hidegfront_vet_veget_a_strandidonek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508837e5-1d36-482a-b83f-954115298ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Eros_hidegfront_vet_veget_a_strandidonek","timestamp":"2018. június. 22. 05:00","title":"Erős hidegfront vet véget a strandidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A Chicago Fire a magyar támadó góljával győzte le 1-0-ra az Atlanta Unitedet a US Open Kupa nyolcaddöntőjében.","id":"20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f172ae4d-58ea-4891-b522-6bd83c8e3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcadd21d-c57d-463a-ad9b-f70daf945706","keywords":null,"link":"/sport/20180621_negyeddontobe_rugta_a_csapatat_nikolics","timestamp":"2018. június. 21. 12:23","title":"Negyeddöntőbe rúgta a csapatát Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben – jelentette a BBC.","shortLead":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben –...","id":"20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb46b53-2c34-47e4-b441-bbce5e397ace","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","timestamp":"2018. június. 22. 13:03","title":"Már úton vannak a disznók, melyeket génszerkesztéssel tesznek ellenállóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","id":"20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ed1fda-505f-49fa-acfe-3115d1a83301","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","timestamp":"2018. június. 21. 05:59","title":"Legalizálják a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nagyszülője temetése miatt kapott eltávozási engedélyt a házi őrizetből M. Richárd. ","shortLead":"Nagyszülője temetése miatt kapott eltávozási engedélyt a házi őrizetből M. Richárd. ","id":"20180621_Kijohetett_egy_kicsit_a_hazi_orizetbol_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_M_Richard","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d2d19e-ce82-447b-9113-1ddd0b7862a8","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180621_Kijohetett_egy_kicsit_a_hazi_orizetbol_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_M_Richard","timestamp":"2018. június. 21. 07:26","title":"Kijöhetett egy kicsit a házi őrizetből a Dózsa György úti gázoló, M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lepődött meg azon, hogy Orbán felkérte, legyen része ő is a testületnek, ami a revíziót elvégzi. Igaz, hozzátette, mivel nem jogász, nem hiszi, hogy a szövegezésbe bele tudna szólni, de tudja, hol szorít a cipő.","shortLead":"Nem lepődött meg azon, hogy Orbán felkérte, legyen része ő is a testületnek, ami a revíziót elvégzi. Igaz, hozzátette...","id":"20180622_Nemeth_Szilard_Nemzeti_konzultacio_johet_az_Alaptorvenyrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497da76-e3d9-4b6f-b623-156db48055cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Nemeth_Szilard_Nemzeti_konzultacio_johet_az_Alaptorvenyrol","timestamp":"2018. június. 22. 07:51","title":"Németh Szilárd: Nemzeti konzultáció jöhet az Alaptörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]