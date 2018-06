Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt termelt egy iOS-es játék.","shortLead":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt...","id":"20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ef5e7-3e35-43f9-aa6c-fc48a82a8144","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. június. 21. 20:03","title":"Ön már letöltötte? Csak úgy dől a pénz az iPhone-os játékból, tarol a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","id":"20180621_berettyoujfalu_frontalis_baleset_rendorseg_nyomozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f961890-3ffb-4183-8a4a-c98810c5ae0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_berettyoujfalu_frontalis_baleset_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2018. június. 21. 10:22","title":"Kiderült, mi okozhatta Berettyóújfalunál a két kamion frontális ütközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ammóniahiány van, ez okozza a szén-dioxid-hiányt egyébként Európa több országában.\r

","shortLead":"Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében...","id":"20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5295879-8021-47ad-ba6a-3420cbf95696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","timestamp":"2018. június. 21. 05:39","title":"Még mindig nem untuk meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, hogy Apple-termékeket loptak bűnözők, az elkövetés módja viszont a rendőröket is meglepte.","id":"20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1373148-06ef-4eb2-9c63-b44b073f97fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b963b7-361a-4fc1-a6de-25cb3a9d5320","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_apple_termekek_lopasa_mission_impossible_stilusban","timestamp":"2018. június. 22. 15:03","title":"Mintha csak egy filmben lettek volna, úgy raboltak Apple-termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","shortLead":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","id":"20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14417c7-77c1-44d6-91b2-1551707749a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. június. 22. 18:19","title":"Itt a pofon: 350 milliárdos kiigazítást vár el az EU Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]