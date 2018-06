Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f3fb501-5572-4156-81c7-f3f5852893fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétévnyi tesztelés után úgy tűnik, a rutin retinaműtétek elvégzésére már sikerrel alkalmazhatók a Preceyes nevű rendszer robotkarjai, így a jövőben bonyolultabb szemműtéteket is elvégeznének vele.","shortLead":"Kétévnyi tesztelés után úgy tűnik, a rutin retinaműtétek elvégzésére már sikerrel alkalmazhatók a Preceyes nevű...","id":"20180622_retinamutet_preceyes_sebeszeti_robot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f3fb501-5572-4156-81c7-f3f5852893fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a661c0-70ca-40b8-8318-990d3838f233","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_retinamutet_preceyes_sebeszeti_robot","timestamp":"2018. június. 22. 10:03","title":"Mérföldkő az orvoslásban: robottal műtötték meg a sebészek egy ember szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca51d64-8cf9-4956-93e4-f71c0f993981","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondják a kékkel és a szürkével nem lehet mellényúlni.","shortLead":"Azt mondják a kékkel és a szürkével nem lehet mellényúlni.","id":"20180622_auto_fenyezes_szinek_top","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca51d64-8cf9-4956-93e4-f71c0f993981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4620fc-95d0-4e36-b7a5-b9c271ff124f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_auto_fenyezes_szinek_top","timestamp":"2018. június. 22. 18:23","title":"Kocsit venne? A következő 5 évben ezek lesznek a menő színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ba41b0-cdc8-456a-b1f2-7949f23a40e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Donald Tusk látogatása mellett Orbán Viktor a V4-es csúcson arról is beszélt, hogy a visegrádi országok nem lesznek ott a vasárnapi brüsszeli minicsúcson, mert szerintük az Európai Bizottságnak nem dolga miniszterelnöki csúcstalálkozó szervezése.","shortLead":"Donald Tusk látogatása mellett Orbán Viktor a V4-es csúcson arról is beszélt, hogy a visegrádi országok nem lesznek ott...","id":"20180621_penteken_budapestre_jon_az_europai_tanacs_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8ba41b0-cdc8-456a-b1f2-7949f23a40e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45c8497-8072-4fdc-8915-3b9d9f806f47","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_penteken_budapestre_jon_az_europai_tanacs_elnoke","timestamp":"2018. június. 21. 18:27","title":"Pénteken Budapestre jön az Európai Tanács elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt időszakban több mint 1200 e-kereskedelmi vállalkozást vizsgált a fogyasztóvédelem, köztük az úgynevezett csodát ígérő termékeket forgalmazókat is.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több mint 1200 e-kereskedelmi vállalkozást vizsgált a fogyasztóvédelem, köztük az úgynevezett...","id":"20180621_Potencianoveles_gyors_fogyas_fiatalodas_Tobb_szazmillio_forint_ertekben_vont_be_csodatermekeket_a_Nebih","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa50a36f-f12b-4809-9e07-9e7caecf00e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Potencianoveles_gyors_fogyas_fiatalodas_Tobb_szazmillio_forint_ertekben_vont_be_csodatermekeket_a_Nebih","timestamp":"2018. június. 21. 12:43","title":"Potencianövelés, gyors fogyás, fiatalodás? Több százmillió forint értékben vont be csodatermékeket a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni, ahol légiutas-kísérő tanfolyam is szerepel a programban.","shortLead":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni...","id":"20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889429ce-d73f-4aed-9298-6c61f7ef5cad","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","timestamp":"2018. június. 21. 17:58","title":"Szombaton utazhat a világ egyetlen működő Li-2es repülőjével az, aki időben regisztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4a2929-131f-4a3e-a0cb-28aeca73820e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japánban igen gyakoriak a földrengések, néhány napja is volt egy erősebb, melynek hatását többek közt autók fedélzeti kamerái is rögzítették.","shortLead":"Japánban igen gyakoriak a földrengések, néhány napja is volt egy erősebb, melynek hatását többek közt autók fedélzeti...","id":"20180621_a_nap_videoja_japan_foldrenges_oszaka_fedelzeti_kamera_forgalom_kozlekedes_termeszeti_csapas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4a2929-131f-4a3e-a0cb-28aeca73820e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe5d890-698c-438a-b409-104fff737f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_a_nap_videoja_japan_foldrenges_oszaka_fedelzeti_kamera_forgalom_kozlekedes_termeszeti_csapas","timestamp":"2018. június. 21. 06:41","title":"A nap videója: Így rángatta meg az úton közlekedő autókat az erős földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13371cf-8009-4436-8359-30e3a72b4b93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemrég cseperedett fel az előző, és költözött egy csehországi állatkertbe, máris újabb sörényes hangyász kölyök született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Isabela és William második utódja, Flódni szombaton jött világra, és a szerencsés látogatók már most is láthatják egy üvegfalon át. Főleg délelőtt van erre esély, ha nem pihen a mama. Ha pihen, lompos farkával nemcsak magát, hanem a kölyköt is betakargatja ugyanis. ","shortLead":"Nemrég cseperedett fel az előző, és költözött egy csehországi állatkertbe, máris újabb sörényes hangyász kölyök...","id":"20180621_csak_akkor_lathatjak_a_szerencsesek_flodnit_ha_a_mamaja_nem_takarja_be_lompos_farkaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13371cf-8009-4436-8359-30e3a72b4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681d1c1a-217f-44e9-aff6-3b0d1c722fd5","keywords":null,"link":"/elet/20180621_csak_akkor_lathatjak_a_szerencsesek_flodnit_ha_a_mamaja_nem_takarja_be_lompos_farkaval","timestamp":"2018. június. 21. 18:56","title":"Csak akkor láthatják a szerencsések Flódnit, ha a mamája nem takarja be lompos farkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-elnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője most reagált a mondatra, nem nehéz kitalálni, hogy mit.","shortLead":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-elnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket...","id":"20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54038afc-5918-4887-aeef-8bb4d0557b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","timestamp":"2018. június. 22. 18:03","title":"Jávor Benedek is beszállt Szanyi hülyézésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]