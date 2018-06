"Szép, kifinomult jogi munkának" nevezte a miniszterelnök az Alaptörvény szerdán elfogadott módosítását és az ugyancsak aznap elfogadott Stop Soros-törvényt. Orbán Viktor a Kossuth rádió 180 perc című műsorában – Nagy Katalin erősen alákérdezős műsorvezetése mellett – hangsúlyozta, hogy mivel az illegális migráció bűncselekmény, ezért a civlil szervezeteket vissza kell tartani annak elősegítésétől.

Orbán szerint önmagában nincs azzal baj, ha egy civil szervezet politikai befolyást akar gyakorolni a döntéshozókra, csak egy dolgot kell elkerülni: a nemzetbiztonsági kihívást jelentő migráció ügyében történő politikai befolyásolást. Fontos az is, hogy "legyen a víz a pohárban tiszta", azaz transzparens módon derüljön ki, hogy külföldi támogató esetében ki finanszírozza ezeket az NGO-kat. Orbán visszautasította az ezekkel kapcsolatos külföldi bírálatokat, mondván, ezeket a döntéseket a választási kampányban is beígérték, azokat az emberek legnagyobb többsége támogatta.

A Fidesz és az Európai Néppárt feszült viszonyáról a miniszterelnök azt mondta, természetesek a viták a "Néppárt jobboldalán" elhelyezkedő Fidesz és a liberálisabb kereszténydemokrata szervezetek között, de a cél az erősebb, egységesebb Néppárt. Angela Merkel német kancellár berlini meghívását Orbán nem kommentálta, szerinte arról először a meghívó félnek kell nyilatkoznia.

"Soha korábban nem voltunk ilyen erősek" – utalt Orbán az osztrákok és az olaszok által politikailag támogatott V4-ekre. A kormányfő az EU-tagság ellenére továbbra is fontosnak nevezte a visegrádiak közös fellépését, mivel a térségnek szerinte saját szemlélete, saját érdekei vannak, ezek az országok gazdaságilag is jobban fejlődnek, ezért "van öntudatunk, mi vagyunk az európai gazdaság lokomotívja".

Orbán szerint három politikai kérdés van most napirenden: megvédjük-e a határainkat, mit csinálunk azokkal a menekültekkel, akik már "beáramoltak", és kit engedjünk még be? "Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit" – közölte. A miniszterelnök szerint az idő a magyar határőrizeti szigort igazolta, és a feladat az, hogy a migránsokat az EU határain kívül tartsák, szétválogatásuk lehetőleg valahol Afrikában történjen. Orbán bírálta az EU "nehezen követhető" intézményeit is, szerinte "zavar van az erőben", a Bizottság például "politikai bizottságként" viselkedik, amelynek nem is lenne joga külön minicsúcsot összehívni a hó végi EU-csúcs előtt.