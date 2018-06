Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy anyuka a három gyerekével a sötétben gyalogolt az úttesten, a rendőr inkább hazavitte őket. ","shortLead":"Egy anyuka a három gyerekével a sötétben gyalogolt az úttesten, a rendőr inkább hazavitte őket. ","id":"20180620_Hazavitte_autojan_a_buszt_lekeso_csaladot_a_rendor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a5370-a81a-49ba-8ecc-8ea7a5110895","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_Hazavitte_autojan_a_buszt_lekeso_csaladot_a_rendor","timestamp":"2018. június. 20. 14:36","title":"Hazavitte autóján a buszt lekéső családot a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter alapterületű, Wáberer Sportcsarnoknak nevezett arénája.","shortLead":"Az alapkőletételtől számított egy éven belül készült el a sárospataki református gimnázium új, 3183 négyzetméter...","id":"20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=584a1e41-8720-483d-8f62-3ee453f06a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a80db8-280b-453a-ace6-7e4e556493c5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Harom_oregdiak_dobta_ossze_az_12_milliardot_a_sarospataki_gimnazium_sportcsarnokat_egyikukrol_el_is_neveztek","timestamp":"2018. június. 21. 12:30","title":"Három öregdiák dobta össze az 1,2 milliárdot a sárospataki gimnázium sportcsarnokára, egyikükről el is nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2016-ban a világ városi lakosságának 91 százaléka szívott olyan levegőt, amely nem felelt meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szállópor-határértékére vonatkozó levegőminőségi irányelveinek.","shortLead":"2016-ban a világ városi lakosságának 91 százaléka szívott olyan levegőt, amely nem felelt meg az Egészségügyi...","id":"20180621_Tobb_mint_4_millioan_haltak_meg_a_legszennyezettseg_miatt_2016ban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe50eb0-d022-4343-9a53-cd42ddf2bc7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Tobb_mint_4_millioan_haltak_meg_a_legszennyezettseg_miatt_2016ban","timestamp":"2018. június. 21. 16:12","title":"Több mint 4 millióan haltak meg a légszennyezettség miatt 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89a175b-7562-4994-a8c0-c9f607522809","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendőrök szerint a modern autók már annyira hangszigeteltek, hogy a sofőrig nem jutott el, miért veszélyes a gyorshajtás.","shortLead":"A román rendőrök szerint a modern autók már annyira hangszigeteltek, hogy a sofőrig nem jutott el, miért veszélyes...","id":"20180621_audi_r8_gyorshajtas_sebessegrekord_traffipax","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89a175b-7562-4994-a8c0-c9f607522809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1239c-ed56-4a6d-abfb-6a98f35bbe9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_audi_r8_gyorshajtas_sebessegrekord_traffipax","timestamp":"2018. június. 21. 14:16","title":"Megdőlt a román sebességrekord, 276 km/h-nál fotózták le a rendőrök az Audi R8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","shortLead":"Hogyan látja a nemzetközi sajtó a tegnapi döbbenetet?","id":"20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a8975a-eda8-4494-a015-00fcaebe9250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63df44a7-ce89-4db0-83ef-7ac6749b6c44","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Argentinhorvat_meccs_a_katasztrofa_kronikaja","timestamp":"2018. június. 22. 10:31","title":"Argentin–horvát-meccs: \"a katasztrófa krónikája\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f12086c-a864-4163-a6fe-abb5fdf9c8c7","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha családi hétvégét vagy vakációs programot tervezünk, akkor az alpesi kirándulások életre szóló élményt nyújthatnak az egész famíliának. De merre is induljunk, ha nem szeretnénk hosszasan utazni nyafogó kicsikkel a hátsó ülésen? Hova is tartsunk, ha biztosra mennénk játékos programok, érdekes látnivalók és kényelem tekintetében? ","shortLead":"Ha családi hétvégét vagy vakációs programot tervezünk, akkor az alpesi kirándulások életre szóló élményt nyújthatnak...","id":"feelaustria_20180619_Irany_a_BecsiAlpok_a_csaladi_kiranduloparadicsom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f12086c-a864-4163-a6fe-abb5fdf9c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682793a0-2fc4-4470-9fc5-33d13a3e5ce1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180619_Irany_a_BecsiAlpok_a_csaladi_kiranduloparadicsom","timestamp":"2018. június. 21. 11:30","title":"Irány a Bécsi-Alpok, a családi kirándulóparadicsom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet nyelveket tanulni online, ingyen? Milyen alkalmazások és oldalak közül érdemes válogatni? Mire jó a Duolingo, a Forvo vagy a Babbel? És mi az a language exchange? Mutatjuk. ","shortLead":"Hogyan lehet nyelveket tanulni online, ingyen? Milyen alkalmazások és oldalak közül érdemes válogatni? Mire jó...","id":"20180621_eduline_Nyelvtanulas_ingyen_online_Egyre_nepszerubb_nem_veletlenul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2d6c9b-3c38-4fde-9c5e-82c149189f11","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180621_eduline_Nyelvtanulas_ingyen_online_Egyre_nepszerubb_nem_veletlenul","timestamp":"2018. június. 21. 15:00","title":"Nyelvtanulás ingyen, online? Egyre népszerűbb, nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"8075f883-e870-4c68-888d-99cf5fd1a5b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mohamed bin Szalman trónörökös fesztelenül beszélgetett a díszpáholyban Putyin elnökkel, miközben az oroszok szétzúzták Szaúd-Arábia válogatottjának reményeit a futball-világbajnokságon. Nemcsak diplomáciai udvariasságból mosolygott a sivatagi királyság tényleges vezetője, hanem azért, mert sikerült létrehoznia az amerikai-orosz-szaúdi szövetséget, amely meghatározhatja a jövőt – és nemcsak az olajpiacon.","shortLead":"Mohamed bin Szalman trónörökös fesztelenül beszélgetett a díszpáholyban Putyin elnökkel, miközben az oroszok szétzúzták...","id":"20180621_Kiderult_miert_mosolygott_a_vereseg_ellenere_a_szaudi_tronorokos_Putyin_mellett_a_foci_veben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8075f883-e870-4c68-888d-99cf5fd1a5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe14959-98d1-4dfa-b796-3449041ffb3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Kiderult_miert_mosolygott_a_vereseg_ellenere_a_szaudi_tronorokos_Putyin_mellett_a_foci_veben","timestamp":"2018. június. 21. 11:34","title":"Kiderült, miért mosolygott a vereség ellenére a szaúdi trónörökös Putyin mellett a focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]