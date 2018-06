Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve az Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve...","id":"20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150e4450-2455-4760-b62a-33ce97f4cf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","timestamp":"2018. június. 20. 15:28","title":"Magyarország bezárt: megszavazták az Alaptörvény-módosítást és a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","shortLead":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","id":"20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790061a-af9a-46e8-a99c-10cde28c72ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","timestamp":"2018. június. 22. 14:13","title":"Varga Mihály elutasítja, hogy baj lenne a magyar ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbce9e2c-d542-4395-b873-adbe2750d261","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A vállalatok és az online befolyásolók közötti, marketingcélú együttműködések egyre népszerűbbek. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tavaly azt ígérte, hogy a magyar sportolóknak világszínvonalú, komplex sportegészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak majd az új helyen. Kardiológiai termékadót is bevezethetnek. 