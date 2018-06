Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi játékvezető, Enrique Caceres ténykedése miatt.","shortLead":"Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a nemzetközi szövetséghez (FIFA) a paraguayi...","id":"20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=941aab16-17d2-4eba-ab9f-46811d817998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d6b292-f2ba-4276-8210-741b82813015","keywords":null,"link":"/sport/20180622_egyiptom_fifa_jatekvezeto_biro","timestamp":"2018. június. 22. 11:50","title":"Felnyomott egy bírót Egyiptom a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589fedd6-5c62-4408-824e-f5cd21324260","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De találkozhat a Pixar, a Marvel és a Star Wars alakjaival is.","shortLead":"De találkozhat a Pixar, a Marvel és a Star Wars alakjaival is.","id":"20180622_Homokbol_epitenek_oriasi_Disneyfigurakat_a_tengerparton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=589fedd6-5c62-4408-824e-f5cd21324260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db61874b-e5d7-451d-82f3-c95276ab6b13","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Homokbol_epitenek_oriasi_Disneyfigurakat_a_tengerparton","timestamp":"2018. június. 22. 14:09","title":"Homokból építenek óriási Disney-figurákat a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros György ellen hirdetett harc egyik állomásaként módosították a civiltörvényt, amely megbélyegzi a külföldről támogatott civil szervezeteket. 