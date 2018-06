Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"963eddf9-6cad-4541-bdbc-b615b1a97547","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jemeni síita lázadók az ENSZ igazgatása alá helyeznék a kormányerők és a nemzetközi koalíció által ostromlott Hodeida városát.","shortLead":"A jemeni síita lázadók az ENSZ igazgatása alá helyeznék a kormányerők és a nemzetközi koalíció által ostromlott Hodeida...","id":"20180622_Brutalis_harom_eve_tarto_polgarhaboru_erhet_veget_hamarosan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963eddf9-6cad-4541-bdbc-b615b1a97547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd32ad5-0bd5-435d-ab82-859410482f57","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Brutalis_harom_eve_tarto_polgarhaboru_erhet_veget_hamarosan","timestamp":"2018. június. 22. 09:28","title":"Brutális, három éve tartó polgárháború érhet véget hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467c9e22-29b5-49fe-bfac-9e1763c879ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerbia bejuthat a legjobb 16-ba, Brazília az első győzelmét szenvedte össze, az Izland–Nigéria-meccsen pedig a legjobban az argentinok szurkolhatnak. Kövesse velünk a nap eseményeit!","shortLead":"Szerbia bejuthat a legjobb 16-ba, Brazília az első győzelmét szenvedte össze, az Izland–Nigéria-meccsen pedig...","id":"20180622_foci_vb_Brazilia_Costa_Rica_Nigeria_Izland_Szerbia_Svajc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467c9e22-29b5-49fe-bfac-9e1763c879ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e6a787-46d8-4efa-809b-14eb6c3185d6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_foci_vb_Brazilia_Costa_Rica_Nigeria_Izland_Szerbia_Svajc","timestamp":"2018. június. 22. 10:26","title":"Szerbia-Svájc 1-2 – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken találunk egy-egy különleges ismertetőjegyet.","shortLead":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken...","id":"20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50a6792-cf61-43f0-9dab-059c608ff4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","timestamp":"2018. június. 21. 08:50","title":"Felismeri a városokat ezekről a régi fotókról? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig rögzítsük, akkor akár 16-17 millió forintos lakáshitelt kaphatunk. Ha viszont a 20 éves futamidejű kölcsönünk törlesztőrészletét maximum öt évre szeretnénk fixálni, akkor egy átlagfizetéssel csak 10 millió forintos hitelre lehetünk jogosultak.","shortLead":"Ha az új szabályok szerint egy átlagfizetéssel 20 éves futamidőre veszünk fel kölcsönt és a kamatokat 10 évig...","id":"20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb7c0c3-2f22-4679-bf51-47afaa7228da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093e7d7d-e562-48ca-85af-0f3b4d715f95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180621_Kevesebb_lakashitelt_kaphat_aki_kockaztat","timestamp":"2018. június. 21. 10:46","title":"Kevesebb lakáshitelt kaphat, aki kockáztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A költségvetés belügyminisztériumi fejezetében több mint 30 milliárd forinttal léphetik túl a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadásokhoz szükséges keretet.","shortLead":"A költségvetés belügyminisztériumi fejezetében több mint 30 milliárd forinttal léphetik túl a terrorellenes...","id":"20180622_bokezuen_aldoznak_orbanek_terrorellenes_intezkedesekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784b26ca-6205-4cb3-a365-0b6c700427fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_bokezuen_aldoznak_orbanek_terrorellenes_intezkedesekre","timestamp":"2018. június. 22. 21:37","title":"Bőkezűen áldoznak Orbánék terrorellenes intézkedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index tartalomfejlesztési vezetőjét, kritikusát.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete a vád a biztonsági őrrel szemben, aki megverte Szabó Zoltánt, az Index...","id":"20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53736934-1394-46ba-88da-c76b3ed115a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Vadat_emeltek_az_Index_ujsagirojat_megvero_KFCs_biztonsagi_or_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 09:21","title":"Vádat emeltek az Index újságíróját megverő KFC-s biztonsági őr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Liga szerint a dolgozók veszíthetnek.","shortLead":"A Liga szerint a dolgozók veszíthetnek.","id":"20180622_Aggasztja_a_szakszervezetet_a_cafeteria_atalakitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d776fac-ab0d-4d89-815a-8a9666fe152b","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Aggasztja_a_szakszervezetet_a_cafeteria_atalakitasa","timestamp":"2018. június. 22. 16:21","title":"Aggasztja a szakszervezetet a cafeteria átalakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most az oroszok is bekapcsolódnak, és nem akármivel: jókora teleszkópból kilőtt lézernyalábokkal tüntetnék el a kozmikus hulladékot.","shortLead":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most...","id":"20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf85946a-48fb-4cac-a1ad-0abfaa6333a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","timestamp":"2018. június. 21. 15:03","title":"Lézerrel lövöldöznének fel az űrbe az oroszok, és igen jó okuk van rá: megunták az űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]