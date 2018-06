Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök elől.","shortLead":"Körözött személyautóra lettek figyelmesek a városrendészek, melynek sofőrje megpróbált meglépni a kiérkező rendőrök...","id":"20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c23cb9b-fe1e-4697-b774-cf9a38fd4fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee3337-1486-4d31-9817-a2f11adedd2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_autos_uldozes_budakalasz_fiat_punto_korozott_auto_menekules_rendeszet_rendorseg_szentendre","timestamp":"2018. június. 21. 16:21","title":"Mint a filmekben: autós üldözés Budakalászon, árokban végezte a rendőrök elől menekülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most már esély sincs a működtetésükre, valamennyit leállították, a MÁV szerint cserélni kell a felvonókat.","shortLead":"A ferihegyi vasúti megálló liftjei eddig is híresen megbízhatatlanok voltak. A helyzet most annyit változott, hogy most...","id":"20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7000ba-b4aa-445c-b1c9-c1334ac0f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b411e0-cafd-40ce-b555-ecba4ccd50f8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_senki_se_keressen_liftet_2020ig_az_egyre_mallo_repteri_megalloban","timestamp":"2018. június. 22. 17:18","title":"Senki se keressen liftet 2020-ig az egyre málló reptéri megállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden folytatódnak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői között.","shortLead":"Kedden folytatódnak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői...","id":"20180622_garanciakat_akar_az_mta_a_kormanytol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbe1fcb-12f8-4faf-9ff9-d9ded62c52a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_garanciakat_akar_az_mta_a_kormanytol","timestamp":"2018. június. 22. 17:39","title":"Garanciákat akar az MTA a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","shortLead":"A kormány gazdaságpolitikája került célkeresztbe.","id":"20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d635d-7762-4a59-ab1a-c71811e8de6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Ujabb_pofon_igerkezik_ma_az_EUtol","timestamp":"2018. június. 22. 06:45","title":"Újabb pofon ígérkezik ma az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","shortLead":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","id":"20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d98c4-b94b-4cae-a43a-f3ff2625516b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Több mint négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a világegyetem más pontján sincs élet a Földön kívül. De ha mégis, az annyira messze lenne, ahova soha nem juthatunk el a kutatók szerint.","shortLead":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget...","id":"20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697498a1-4f1a-4f67-9be0-cafd1fe1bbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","timestamp":"2018. június. 22. 16:23","title":"A tudósok szerint valószínű, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni, ahol légiutas-kísérő tanfolyam is szerepel a programban.","shortLead":"Igazi Malév-retrót kínál szombat estére az Aeropark: már a Deák térről Malév-festésű buszokkal lehet a parkba utazni...","id":"20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a4399-9a73-469e-9a7e-d6232145f914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889429ce-d73f-4aed-9298-6c61f7ef5cad","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_szombaton_utazhat_a_vilag_egyetlen_mukodo_Li2es_repulojevel_az_aki_idoben_regisztral","timestamp":"2018. június. 21. 17:58","title":"Szombaton utazhat a világ egyetlen működő Li-2es repülőjével az, aki időben regisztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","id":"20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6ac7e-d553-488e-bfd3-00601ca5b5b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","timestamp":"2018. június. 22. 17:21","title":"15 milliós luxus-Mercedes akadt fenn a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]